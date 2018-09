Calcio femminile, prima giornata Serie A 2018-2019: oggi si comincia con l’anticipo Fiorentina-Atalanta, Juventus-Chievo in diretta su Sky

E cosi da oggi si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti.

Massima serie che si presenta con alcune novità: Milan e Roma saranno al via dopo aver acquistato il titolo sportivo di Brescia e Res Roma e Sky ha siglato un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ha acquisito i diritti della Serie A di calcio femminile, oltre a quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la Supercoppa Italiana 2019/2020.

Oggi alle ore 15.00, dunque, si prenderà il via a Firenze con l’anticipo tra Fiorentina Women’s FC e Atalanta Mozzanica. Allo stadio “Gino Bozzi” le viola vorranno confermare quanto di buono hanno fatto vedere fino ad ora. La vittoria (2-0) all’Artemio Franchi contro le danesi del Fortuna Hjørring (16esimi di finale di Champions League), grazie ad una scatenata Ilaria Mauro (doppietta), ha regalato alla formazione di Antonio Cincotta la grande chance di staccare il biglietto per gli ottavi di finale, in vista del ritorno in trasferta. Un gioco e una fluidità di manovra degni di questo nome per la Fiorentina, molto rafforzata nella seduta di mercato. Si possono citare gli arrivi del difensore francese dal Montpellier Laura Agard, dell’altra calciatrice in retroguardia Davina Philtjens (Ajax), della centrocampista tedesca Stephanie Breitner (Hoffenheim) e dell’attaccante scozzese Lana Clelland (Tavagnacco), protagonista nel torneo nostrano e dotata del fiuto del gol. Tanta qualità e abbondanza per Cincotta che si affiderà poi alla chiara identità di squadra data da Alia Guagni, Tatiana Bonetti, Alice Parisi e Patrizia Caccamo che vanno a costituire lo zoccolo duro della compagine. Sul fronte bergamasco, tanti mutamenti rispetto all’anno passato, in primis sulla panchina visto che è Michele Ardito la nuova guida tecnica. Un esordio non proprio semplice per le nerazzurre che, sulla carta, partono in svantaggio ma getteranno il cuore oltre l’ostacolo.

Sabato, poi, grande curiosità per i confronti tra Pink Sport-Milan e Sassuolo-Roma. Le rossonere allenate da Carolina Morace sono parte degli aspetti innovativi di questo torneo e vorranno farsi valere sul difficile campo pugliese al cospetto di una formazione che, tra le mura amiche, può essere insidiosa. Una squadra, quella milanista, nata dalle ceneri gloriose del Brescia ed alcune giocatrici che avevano dato una grande spinta alle Leonesse la stagione passata, come Valentina Giacinti, Manuela Giugliano e Daniela Sabatino, vanno a comporre un roster decisamente interessante.

Per quanto concerne il confronto tra neroverdi e giallorosse gli spunti non mancano. Le romane allenata da Elisabetta Bavagnoli, dopo la splendida presentazione in Piazza di Spagna, ci tengono a far vedere qualità calcistiche rilevanti al “San Paolo D’Enza” di Reggio Emilia. Osservate speciali nel probabile tridente d’attacco del 4-3-3 Agnese Bonfantini, Anna Maria Serturini e Martina Piemonte. Per le padrone di casa, con l’ex tecnico del Brescia Gianpiero Piovani in panchina, una sfida decisamente accattivante. Il nuovo allenatore dovrebbe proporre un 3-5-2 i cui riferimenti offensivi saranno Valeria Monterubbiano e Melania Martinovic, grande ex dell’incontro. A completare i match del sabato saranno Tavagnacco-Orobica Bergamo e Women Hellas Verona-Florentia. Due incontri che vedranno due club di grande tradizione come le friulane e le veronesi al cospetto di due neo promosse ma l’esito delle partite non è scontato in quanto i cambiamenti nella seduta di mercato sono stati diversi.

Domenica alle 12.30, si chiude il cerchio con il posticipo tra Juventus e Chievo Verona Valpo che godrà della diretta televisiva su Sky Sport Serie A (canale 202). La Vecchia Signora, detentrice del titolo tricolore, è ovviamente la candidata numero uno al successo anche quest’anno. La rosa è stata arricchita da elementi interessanti quali la svedese Petronella Ekroth dal Djurgården, le inglesi Lianne Sanderson e Eniola Aluko e dal Brescia la polacca Aleksandra Sikora e l’azzurra Cristiana Girelli. In particolare, quest’ultima è il fiore all’occhiello del calciomercato bianconero. Protagonista assoluta con la maglia dell’Italia della qualificazione della selezione di Bertolini alla rassegna iridata, Girelli è una calciatrice completa, capace di essere letale in zona gol e nello stesso tempo mettersi a disposizione delle compagne. Atlete di livello in una rosa già competitiva di suo nella quale spiccano elementi come Sara Gama, Cecilia Salvai, Martina Rosucci (purtroppo infortunatasi al ginocchio e costretta a star ferma alcuni mesi), Valentina Cernoia e, soprattutto, Barbara Bonansea. La n.11 della Juve contro il Brøndby è stata devastante: una doppietta fantastica che ha permesso alla squadra di Rita Guarino di pareggiare (2-2) e tenere aperto il discorso qualificazione. Clivensi che, da par loro, si presenteranno al gran completo e vedremo con quale atteggiamento scenderanno in campo.

SERIE A CALCIO FEMMINILE 2018-2019 – PRIMA GIORNATA

Venerdì 21/9 – ore 15.00

Fiorentina Women’s-Atalanta Mozzanica

Arb. Bianchini

Stadio Gino Bozzi, Firenze

Sabato 22/9 – ore 15.00

Pink Sport-Milan

Arb. Di Marco

Stadio “A.Antonucci” – Bitetto (BA)

Sassuolo-Roma

Arb. Emmanuele

Stadio “San Paolo D’Enza” – Reggio Emilia

Tavagnacco-Orobica Bergamo

Arb. Campagnolo

Stadio Comunale – Tavagnacco (UD)

Women Hellas Verona-Florentia

Arb. Croce

Stadio “Olivieri” – Verona

Domenica 23/9 – ore 12.30

Juventus-Chievo Verona Valpo (Diretta SKY Sport Serie A – 202)

Arb. Caldera

Mondo Juve – Vinovo (TO)













