Calcio femminile, Prima giornata Serie A 2018-2019: calendario, date, programma, orari e tv. Tutte le partite e come vederle (21-23 settembre)

Domani finalmente comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a disputare la fase finale dei Mondiali in Francia, cosa che non accadeva dal 1999.

Massima serie che si presenterà con alcune novità riguardanti le iscritte: Milan e Roma saranno al via dopo aver acquistato il titolo sportivo di Brescia e Res Roma. La dimostrazione che il processo di affiliazione prosegue nonostante tutte le difficoltà. La favorita per il titolo, comunque, resterà la Juventus, vittoriosa l’anno scorso allo spareggio contro le Leonesse (Brescia).

Di seguito l’elenco delle società partecipanti:

1. ASD Verona Women matricola 938555

2. ASD Mozzanica matricola 500107

3. AC Milan SpA matricola 30770

4. SSD ARL Chievo Verona Valpo matricola 930380

5. FC Juventus SpA matricola 24520 (Campione d’Italia)

6. SSD ARL Fiorentina Women’s FC matricola 943316

7. CF Florentia SSD ARL matricola 943166

8. ASD Orobica Calcio Bergamo matricola 913976

9. ASD Pink Sport Time matricola 914676

10. AS Roma S.p.A. matricola 43110

11. ASD Sassuolo Calcio Femminile matricola 630117

12. ASD UP Comunale Tavagnacco matricola 77830

Saranno dunque la Fiorentina Women’s, detentrice della Coppa Italia, e l’AtalantaMozzanica a dare il via le danze (domani alle ore 15) allo Stadio Bozzi di Firenze mentre il posticipo domenica alle ore 12.30 sarà quello che vedrà confrontarsi la Vecchia Signora (campione d’Italia) e il Chievo. A questa partita è legata l’altra grande novità di questa stagione. Sky ha siglato, infatti, un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ha acquisito i diritti della Serie A di calcio femminile, oltre a quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la Supercoppa Italiana 2019/2020.

Come è stato sottolineato nella nota della FIGC: “L’avvicinamento alla partita della domenica, che verrà trasmessa alle 12.30 su Sky Sport Serie A (canale 202), partirà da venerdì con spazi dedicati su Sky Sport 24 e i social ufficiali Sky Sport. Si comincia domenica 23 settembre con Juventus – Chievo Verona Valpo. Pre partita dalle 11.30 su Sky Sport 24 con Alessia Tarquinio in collegamento live da Torino. La telecronaca della gara sarà di Gaia Brunelli. Il tutto sarà fruibile anche sulle piattaforme digital, sul sito skysport.it, l’App Sky Sport e i canali social“. Sky che dunque trasmetterà un match a settimana, sulla base dell’importanza, offrendo tutti gli approfondimenti del caso. Di seguito il calendario della prima giornata:

Calendario e designazioni arbitrali – 1° giornata

Venerdì 21/9 – ore 15.00

Fiorentina Women’s-Atalanta Mozzanica

Arb. Bianchini

Stadio Gino Bozzi, Firenze

Sabato 22/9 – ore 15.00

Pink Sport-Milan

Arb. Di Marco

Stadio “A.Antonucci” – Bitetto (BA)

Sassuolo-Roma

Arb. Emmanuele

Stadio “San Paolo D’Enza” – Reggio Emilia

Tavagnacco-Orobica Bergamo

Arb. Campagnolo

Stadio Comunale – Tavagnacco (UD)

Women Hellas Verona-Florentia

Arb. Croce

Stadio “Olivieri” – Verona

Domenica 23/9 – ore 12.30

Juventus-Chievo Verona Valpo (Diretta SKY Sport Serie A – 202)

Arb. Caldera

Mondo Juve – Vinovo (TO)













