Juventus-Brøndby 2-2, Champions League calcio femminile: una super Barbara Bonansea tiene aperta la qualificazione agli ottavi di finale

Si conclude sul 2-2 il match d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di calcio femminile tra la Juventus Women e il Brøndby. Una partita molto emozionante quella che si è tenuta allo stadio “Silvio Piola” di Novara e che ha visto le bianconere passare in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad una straordinaria Barbara Bonansea. Nella ripresa qualche errore difensivo di troppo ha favorito le danesi che hanno ribaltato lo score con le reti di Nicoline Sørensen e di Mille Gejl. A 6′ dal termine è stata sempre Bonansea a trovare il gol del pareggio, consentendo alle ragazze di Rita Guarino di tenere aperta la qualificazione agli ottavi di finale, guardando al match di ritorno in Danimarca (26 settembre).

PRIMO TEMPO – Guarino punta su un 4-4-2 con Girelli e Bonansea in avanti e Cernoia impegnata a sdoppiarsi sulla fascia destra sia in fase di copertura e sia in quella d’attacco. Da par suo Nielsen risponde con un 4-2-3-1 con Christiansen unico riferimento centrale, assistita dalle trequartiste Ahtinen, Sorensen, Gejl. Nei primi minuti si vede poco e sono le iniziative personali a farle da padrone: gran palla in profondità di Girelli per Sikora, con Abel costretta a uscire fuori dalla sua area per anticipare l’ex Brescia; le danesi si fanno vive dalle parti di Giuliani con Gejl che si incunea in area di rigore e tenta la conclusione da posizione defilata con il mancino, trovando l’esterno della rete. Qualche pallone di troppo perso in uscita dalla Vecchia Signora e Brøndby vicino alla marcatura su palla inattiva: ancora Gejl si fa trovare pronta e da due passi svetta in area di rigore juventina ma Giuliani è strepitosa e, con l’aiuto della traversa, salva la propria porta. Soffre un po’ la Juve la fisicità delle avversarie ma poi è Bonansea a togliere le castagne dal fuoco e, con una splendida conclusione di sinistro all’angolino, porta in vantaggio la padrone di casa, poco prima del termine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO – Non ci sono cambi ad inizio ripresa nelle due formazioni ed è sempre una Bonansea vivace a creare grattacapi alla retroguardia del Brøndby: l’azzurra ci prova prima con un tiro a giro su cui è bravissima Abel e poi non serve coi tempi giusti Girelli, dopo essere andata via sulla sinistra. Le ospiti non stanno a guardare e Gejl, seminando il panico nella retroguardia juventina, imbecca Christiansen, che da due passi spreca clamorosamente. Juventus che subisce la pressione avversaria e al 60′ arriva la marcatura di Sorensen, abile a farsi trovare smarcata in area e ad infilare Giuliani. Le campionesse d’Italia non ci stanno e spingono in cerca del gol del nuovo vantaggio: Girelli non trova il giusto impatto con la palla, ottimamente servita da Cernoia. Le danesi, però, in ripartenza sono micidiali ed infatti al 72′ ribaltano il punteggio con Gejl. Serve la giocata per raddrizzare la partita ed è ancora Bonansea a realizzare all’84’, lesta a sfruttare la respinta del portiere avversario, dopo un’azione tambureggiante dell’instancabile Cernoia. Guarino effettua dei cambi nel tentativo di vincere il confronto ed è la neo-entrata Aluko a far gridare al gol i tifosi presenti a Novara con un tiro a giro di pochissimo alto sopra la traversa in pieno recupero. Arriva però il fischio della russa Anastasia Pustovoitova che conclude il confronto sul 2-2.













Foto: profilo twitter Juventus Women