Calcio femminile, prima giornata Serie A 2018-2019: Fiorentina-Atalanta Mozzanica 6-1, viola devastanti al “Gino Bozzi” di Firenze

Che inizio per la Fiorentina di Antonio Cincotta! Le viola, impegnate nell’anticipo del primo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019, hanno superato con un perentorio 6-1 l’Atalanta Mozzanica mettendo in mostra un gioco brioso che non ha dato scampo alle bergamasche, ancora lontane dalla loro forma ideale visti i tanti cambiamenti di quest’annata, a partire dal tecnico Michele Ardito.

Le gigliate, dunque, hanno vita facile, passando in vantaggio al 22′ con l’esperta Alia Guagni e trovando il raddoppio 7′ più tardi con Ilaria Mauro, scatenata in questo inizio di stagione dopo essersi messa in luce nel confronto di Champions League contro le danesi del Fortuna Hjorring. Buone notizie per il ct della Nazionale italiana Milena Bertolini, tra le osservatrici interessate del match del “Gino Bozzi”.

Nella ripresa le toscane dilagano, andando a segno con uno dei nuovi arrivi di quest’annata ovvero l’attaccante bulgara Liliana Kostova e realizzando il poker su calcio di rigore con la sempre brillante Tatiana Bonetti. In inferiorità numerica per l’espulsione di Ilaria Lazzari, le ospiti trovano la forza di realizzare il gol della bandiera grazie a Federica Anghileri ma le ragazze di Cincotta sono scatenate ed arrivano altre due marcature per merito di Isotta Nocchi all’88’ e della scozzese Lana Clelland al 90′.

Un esordio coi fiocchi per la Fiorentina ed un messaggio chiaro al resto del gruppo che si esibirà domani e domenica con il posticipo tra le campionesse d’Italia in carica della Juventus e il Chievo che godrà della diretta televisiva di Sky Sport.

GLI HIGHLIGHTS DI FIORENTINA-ATALANTA MOZZANICA 6-1













Foto: pagina facebook Fiorentina