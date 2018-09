Calcio femminile: siglato l’accordo tra FIGC e Sky Sport per i diritti televisivi del campionato e della Coppa Italia

Una notizia che era già nell’aria da alcune ore e oggi, in serata, è arrivata la conferma dalla FIGC: Sky ha siglato un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ha acquisito i diritti della Serie A di calcio femminile, oltre a quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la Supercoppa Italiana 2019/2020.

Una decisione che vuol rappresentare un modo per promuovere al meglio la specialità delle donne che, a differenza di quanto fatto dagli uomini, hanno ottenuto il pass per i Mondiali 2019 in Francia. Il campionato, dunque, che avrà inizio nel prossimo weekend (sabato 22 settembre), godrà anche della diretta di un incontro oltre agli approfondimenti del caso. Il primo match sarà quello tra la Juventus (campione d’Italia) e il Chievo Verona Valpo e verrà posticipato al giorno successivo alle ore 12.30.

Come viene sottolineato nella nota della FIGC: “L’avvicinamento alla partita della domenica, che verrà trasmessa alle 12.30 su Sky Sport Serie A (canale 202), partirà da venerdì con spazi dedicati su Sky Sport 24 e i social ufficiali Sky Sport. Si comincia domenica 23 settembre con Juventus – Chievo Verona Valpo. Pre partita dalle 11.30 su Sky Sport 24 con Alessia Tarquinio in collegamento live da Torino. La telecronaca della gara sarà di Gaia Brunelli. Il tutto sarà fruibile anche sulle piattaforme digital, sul sito skysport.it, l’App Sky Sport e i canali social“.













