Calcio femminile, Fiorentina-Fortuna Hjorring, Champions League 2019: le viola cercano il bis contro le danesi e puntano agli ottavi di finale

Domani sera alle ore 19.00 l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro di una partita importante dal punto di vista internazionale. La Fiorentina Women’s FC, infatti, farà il proprio esordio nella Champions League di calcio femminile ed affronterà le danesi del Fortuna Hjorring nell’andata dei sedicesimi di finale. Si tratta della seconda partecipazione delle toscane in questa rassegna dopo aver staccato il biglietto nello spareggio vinto contro il Tavagnacco al termine della stagione scorsa (frutto anche dell’acquisizione del diritto sportivo del Brescia da parte del Milan, non sufficiente per consentire alla società rossonera di prendere il posto delle Leonesse in Europa, seconde nel campionato passato).

Una partita particolarmente sentita dalle viola che, pur non avendo ancora disputato alcun incontro ufficiale dopo i problemi in seno all’organizzazione del “Pallone in rosa” nel Bel Paese, hanno voglia di centrare il bersaglio grosso al cospetto della squadra numero uno in Danimarca e di grande tradizione internazionale.

Non una prima volta il confronto tra le due compagini. Circa 12 mesi fa, infatti, le gigliate e la formazione allenata da Carrie Kveton si erano incontrate e a prevalere, in maniera sorprendente, furono le fiorentine grazie al successo interno 2-1, firmato dalle reti di Valery Vigilucci e di Ilaria Mauro. L’intenzione della compagine di Antonio Cincotta è quella di replicare quanto fatto l’anno passato ma non sarà affatto facile.

Le avversarie, infatti, potranno contare su un numero di partite superiore nelle gambe visto che il campionato danese è già iniziato, avendo disputato tre partite. In evidenza tra le fila del Fortuna Hjorring le centrocampiste Signe Bruun e Caroline Moller, particolarmente prolifiche. Inoltre curiosa coincidenza è quella che riguarda l’attaccante finlandese Sanni Franssi. La giocatrice, che ha militato nella scorsa stagione tra le fila della Juventus, è stata vicinissima a vestire la maglia della Fiorentina nel corso della seduta di mercato. Tuttavia, l’affare è sfumato sul più bello e la nordica ha preso una decisione diversa. Sarà per lei una partita particolare.

In casa viola, ci si aspetta molto da Tatiana Bonetti e Patrizia Caccamo, giocatrici creative e guizzanti, capaci di spaccare la partita come si suol dire. Da non sottovalutare, poi, l’apporto offensivo, vista la stazza fisica, della citata Mauro e la grinta in mezzo al campo di Alice Parisi, che l’anno scorso è stata fuori a lungo per un infortunio. Curiosità poi per la nuova arrivata Lana Clelland, proveniente dal Tavagnacco, dotata di ottime capacità realizzative, come il campionato dell’anno passato in Italia ha dimostrato.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Fiorentina Women’s Football Club