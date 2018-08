Calcio femminile, Supercoppa Italiana 2018: match rinviato a data da destinarsi. Prosegue il momento complicato

“La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio Femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi“.

Con questo breve comunicato la LND ha reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non andrà in scena nella data e nel luogo previsto. Una situazione frutto di una grave crisi sistemica interna dopo che la Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B. I due massimi campionati nazionali sono tornati, infatti, sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della stessa Federazione che delle società iscritte.

La FIGC, infatti, aveva annunciato di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, impugnando il provvedimento, mentre è alcuni giorni fa le compagini di A e B, riunitesi a Milano, sono favorevoli allo stop dei tornei se non si tornerà indietro, sotto il controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il rinvio della gara citata, dunque, è diretta conseguenza di quanto sta accadendo in questa fase. Non certo i migliori presupposti per prepararsi all’inizio della stagione, al termine della quale vi saranno i Mondiali 2019 con la nostra selezione.













