Calcio femminile, Champions League 2018-2019: Fortuna Hjørring-Fiorentina, le viola vogliono completare l’opera e volare agli ottavi di finale

Il conto alla rovescia sta per terminare e domani alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di stagione, staccando il biglietto per il prossimo turno.

Il risultato favorevole può far sorridere le ragazze allenate da Antonio Cincotta ma il match non è affatto facile. Le danesi sono sempre estremamente convincenti tra le mura amiche, capaci di imporre la loro maggiore fisicità. Calciatrici del calibro delle nordiche Caroline Moller, Frederikke Thogersen, Emma Nielsen e della sudamericana Tamires saranno da osservare con attenzione, al pari della finlandese Sanni Franssi, vicinissima a vestire la maglia gigliata nella seduta di mercato prima di passare alla formazione di Carrie Ann Kveton.

Tuttavia, Cincotta sa di poter contare su una compagine molto cresciuta dal punto di vista mentale. Alia Guagni, Tatiana Bonetti e Ilaria Mauro (eccezionale all’andata) vanno a costituire un asse da cui difficilmente si potrà prescindere e che anche in Danimarca vorrà imprimere il proprio marchio. “Abbiamo preparato diverse tipologie di partita, ma la nostra volontà è andare in Danimarca cercando di essere padroni del campo. Non vogliamo giocare un match difensivo e rinunciatario, sarebbe troppo pericoloso. È la prima gara “dentro o fuori” della stagione, la vera differenza sarà la gestione dello stress e la modulazione delle paure che un tipo di gara come questa può generare“, le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina (fonte: it.violachannel.tv) alla vigilia.

Non resta che attendere il calcio d’inizio, alle ore 19.00, e godersi lo spettacolo, sperando che le toscane sappiano replicare la medesima prestazione di Firenze.













Foto: pagina facebook Fiorentina