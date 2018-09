Calcio femminile, Champions League 2018-2019: Brøndby-Juventus 1-0, sconfitta amara per le bianconere ed eliminazione ai sedicesimi di finale

Si conclude ai sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile l’avventura della Juventus Women. Le bianconere sono state sconfitte 1-0 dalle danesi del Brøndby con il punteggio di 1-0 nel match di ritorno per effetto della marcatura al 33′ di Nicoline Sørensen. Dopo il pareggio di due settimane fa a Novara (2-2), le campionesse d’Italia escono così di scena non senza rammarico avendo disputato un incontro di grande livello sul rettangolo di gioco nordico, peccando però in concretezza.

La formazione di Rita Guarino inizia con un buon piglio la partita. Cristiana Girelli, Eniola Aluko e Barbara Bonansea si fanno vedere diverse volte dalle parti dell’estremo difensore Abel e al 15′ la numero 11 si rende pericolosa con un cross radente che non trova nessuna compagna pronta alla deviazione. Con il passare dei minuti le padrone di casa salgono di tono e vanno in vantaggio con Sørensen, che da posizione defilata lascia partire un tiro molto insidioso su cui Giuliani non può nulla al 33′. La Juve reagisce immediatamente, sfiorando il pareggio con Aluko che sulla sinistra semina il panico nella retroguardia avversaria, mettendo al centro un pallone al bacio per Valentina Cernoia poco precisa da posizione favorevole. Nei minuti di recupero della prima frazione ancora la Vecchia Signora vicina al gol sugli sviluppi di una punizione con la conclusione a botta sicura di Girelli respinta miracolosamente dalla difesa avversaria.

Ad inizio ripresa la compagine allenata da Per Nielsen va vicina al raddoppio con Olga Ahtinen che, raccogliendo un ottimo cross, non trasforma in rete sola davanti al portiere. Al 53′ è ancora la Juve però a rendersi molto pericolosa: Aluko si presenta a tu per tu con Abel, bravissima a respingere il tiro dell’attaccante da breve distanza. I ritmi dell’incontro calano e la squadra di Guarino fatica ad essere lucida negli ultimi 30 metri rischiando al 74′ di subire la seconda realizzazione in un’azione di contropiede. All’88’ arriva l’ultima conclusione di Bonansea che però non trova impreparato l’estremo difensore e dopo 4′ di recupero il sogno delle bianconere termina qui.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: profilo twitter Juventus