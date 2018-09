Calcio, Champions League 2018-2019. Roma alla prova del Bernabeu, Dzeko sfida Bale e Modric

Esordirà nel teatro dei sogni per dare la caccia alla coppa sfiorata soltanto pochi mesi fa. La Roma darà il via alla sua avventura in Champions League 2018-2019 mercoledì 19 settembre alle ore 20.45 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, club che ha trionfato nelle ultime tre edizioni e che ambisce a ripetersi anche senza il suo faro Cristiano Ronaldo, passato da poco alla Juventus.

I giallorossi sono reduci da un’eliminazione cocente in semifinale contro la bestia nera Liverpool ed ora sono pronti a tuffarsi nuovamente nella fase a gironi, affrontando lo scoglio più difficile nel primo match. I ragazzi guidati da Di Francesco, però, hanno ormai acquisito l’esperienza giusta per non temere rivali né lasciarsi intimorire dall’ambiente caldo e venderanno cara la pelle per portare a casa un risultato positivo e approcciare con fiducia le sfide seguenti con CSKA Mosca e Viktoria Plzen.

Il coach giallorosso si affiderà al 4-3-3 con Olsen tra i pali, Manolas e Fazio al centro della difesa, Florenzi e Kolarov sulle corsie laterali. In mediana, accanto al faro De Rossi, agiranno N’Zonzi e Cristante, mentre Under e Perotti proveranno a creare scompiglio sulle fasce e ad ispirare la punta centrale Dzeko, grande protagonista un anno fa in Champions.

Stesso modulo per i Galacticos di Lopetegui, che punteranno su Varane e Sergio Ramos davanti a Keylor Navas e sui due terzini Carvajal e Marcelo. In mediana Modric sarà il perno della mediana, con Casemiro e Kroos al suo fianco, mentre Asensio e Isco si giocheranno una maglia da titolare alle spalle di Bale e Benzema.

Per la Roma si tratta di un banco di prova importante in questo avvio di stagione che finora si è rivelato parco di soddisfazioni, con appena una vittoria e due punti nelle ultime tre partite. Servirà una gara da sballo per strappare almeno un punto al Bernabeu, approfittando magari dello choc per l’addio di Ronaldo e provando a dar seguito al percorso fantastico che un anno fa vide i giallorossi imporsi nel girone con Chelsea e Atletico Madrid ed eliminare il Barcellona nella serata magica dell’Olimpico.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com