Lista Champions Juventus: la rosa e l’elenco dei giocatori. Escluso Spinazzola

Non ci sarà Spinazzola, ma questo era ampiamente nelle previsioni della vigilia, a difendere i colori della Juventus nella fase a gironi della prossima Champions League di calcio: il calciatore resterà fuori per infortunio fino a fine ottobre e potrà essere preso nuovamente in considerazione per la fase ad eliminazione diretta.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori della Juventus per la Champions League 2018-2019:

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Cuadrado

17 Mandzukic

18 Kean (Lista B)

19 Bonucci

20 Cancelo

21 Pinsoglio

22 Perin

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

33 Bernardeschi













Foto: Ciro Santangelo

roberto.santangelo@oasport.it