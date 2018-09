Calcio a 5, l’Italia scopre super Fortini. Ma il Belgio all’ultimo istante vince l’amichevole a Morlawenz

Si conclude con una sconfitta la spedizione dell’Italia in Belgio per un test amichevole di preparazione ai prossimi impegni ufficiali. Con il campionato di Serie 2018-2019 di calcio a 5 ormai prossimo ad entrare nel vivo, gli azzurri allenati dal ct Roberto Menichelli sono volati a Morlawenz, una piccola città a 100 km da Bruxelles, per sfidare i padroni di casa del Belgio.

Ancora una volta, però, l’Italia ha dato l’impressione di essere involuta e poco grintosa. E così, davanti al pubblico amico e alle 500 persone provenienti dalla comunità italiana di Morlawenz, il Belgio è riuscito ad approfittare del momento negativo degli azzurri, portando a casa una vittoria di prestigio in amichevole proprio all’ultimo respiro.

Il vantaggio belga è arrivato dopo 7′ con Carelo Aleixo, che ha appoggiato in rete la sfera sfruttando di un errore difensivo degli azzurri. A pareggiare i conti tre minuti dopo, però, ci ha pensato Giuliano Fortini, giovane talento che rappresenta la speranza del futsal nostrano in prospettiva futura. Il suo guizzo è stato la nota più lieta dell’Italia in un’amichevole in cui gli azzurri non hanno sfigurato sul piano del gioco, ma hanno pagato dazio nel finale al cospetto di un Belgio a cui è bastato uno sforzo minimo per restare in partita e poi colpire nei secondi finali con Reda Dhabi, che ha portato in vantaggio i padroni di casa proprio in extremis.

All’Italia resta così la sensazione di non saper più vincere. Ma qualche segnale di crescita si è intravisto. E nelle prossime uscite occorrerà tornare alla vittoria per riacquisire fiducia e proiettarsi nuovamente tra le grandi d’Europa.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook UEFA Futsal