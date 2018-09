Boxe, Mayweather e Pacquiao pronti alla rivincita. Quando si combatterà? Tutte le ipotesi sul match

Floyd Mayweather aveva annunciato il suo clamoroso ritorno pochi giorni fa, il ribattezzato Money (con un patrimonio di circa due miliardi di dollari) aveva espresso il desiderio di risalire sul ring per sfidare Manny Pacquiao nella rivincita del match del secolo disputato il 2 maggio 2015. Quell’incontro generò un volume d’affari di oltre 500 milioni di euro con ben 4,6 milioni di abbonamenti pay per view e ora la speranza è di migliorare quei numeri.

Lo statunitense e il filippino stanno discutendo sui dettagli dell’incontro che però non avverrà a dicembre come era stato previsto originariamente da alcuni addetti ai lavori perché l’imbattuto Pretty Boy (50 vittorie) avrebbe già firmato per un altro incontro a Tokyo su cui però deve ancora rivelare i dettagli. Allora Pacman, in attesa di affrontare il suo grande rivale, sarà chiamato a difendere la cintura mondiale WBA dei pesi welter contro uno tra Amir Khan, Kell Brook e Mike Garcia tra dicembre e gennaio.

Dunque la super sfida tra Mayweather e Pacquiaio potrebbe slittare alla prossima primavera e bisognerà trovare un accordo riguardo all’aspetto economico e alla location.













Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com