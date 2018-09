Boxe, Floyd Mayweather clamoroso: “Sono pronto per tornare sul ring! Voglio sfidare Pacquiao”

Floyd Mayweather ha annunciato il suo clamoroso ritorno alla boxe! Il fenomeno statunitense, a 41 anni suonati, ha comunicato tramite i suoi profili social che ha tutta l’intenzione di tornare in attività: a due anni dal ritiro, lo sportivo più ricco del Pianeta (che l’anno scorso affrontò Conor McGregor, stella della MMA, in un incontro esibizione) ha fatto sapere che sta tornando per sfidare Manny Pacquiao, il filippino con cui diede vita al celeberrimo match del secolo.

Il pluri Campione del Mondo dei pesi welter e superwelter (ma con anche titoli iridati tra i leggeri, superleggeri e superpiuma) non è mai stato sconfitto in carriera: 50 vittorie (di cui 27 per ko).

Andrà dunque in scena una rivincita della sfida del secolo che lo statunitense vinse ai punti tre anni fa contro il filippino? Il ribattezzato Money, che gode di un patrimonio stimato in 2 miliardi di dollari, non vede l’ora di affrontare il 39enne asiatico che un mese fa è tornato alla grande vincendo la cintura iridata WBO dei pesi welter.