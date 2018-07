Quali sono gli sportivi più pagati al mondo? Quanti soldi guadagnano? La classifica di Forbes: Mayweather il Paperone, sorpassa Messi e Ronaldo. Donne e italiani assenti

Floyd Mayweather è lo sportivo più ricco al mondo. Secondo la speciale classifica stilata da Forbes, l’ormai ex pugile è tornato in testa operando il sorpasso su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il ribattezzato Money, soprannome dovuto proprio alla sua capacità di generare volumi d’affari imperiali per ogni suo singolo spostamento, ha surclassato tutta la sua concorrenza dall’alto dei suoi 285 milioni di dollari di guadagno complessivo di cui 275 provenienti da ingaggi e premi e appena 10 altre fonti. La risalita del 41enne, più volte Campione del Mondo tra i welter i superwelter, è dovuta al ricchissimo match disputato con Conor McGregor, l’icona delle arti marziali miste (MMA) che infatti è quarto nella classifica di Forbes (99 milioni di dollari).

Leo Messi è dunque al secondo posto con un patrimonio stagionale di 111 milioni (di cui 84 per ingaggio e premi sportivi). La Pulce è riuscito a superare il grande rivale Cristiano Ronaldo (108) grazie al rinnovo di contratto con il Barcellona che lo ha reso il calciatore più pagato al mondo. Al quinto posto Neymar, altro asso del calcio con i suoi 90 milioni di dollari: il fenomeno brasiliano in forza al PSG si deve accodare alle altre due stelle ma può consolarsi.

LeBron James ha invece vinto il duello sotto canestro con Steph Curry: 85,5 contro 76,9 per i due cestisti che occupano sesta e ottava posizione, tra di loro Roger Federer. Il Mastro del tennis tocca quota 77,2 milioni, di cui ben 65 milioni gli arrivano dagli sponsor. A completare la top ten due giocatori di football americano: Matt Ryan (67,3) e Matthew Stafford (59,5).

Calano tantissime gli assi della Formula Uno: Lewis Hamilton è 12esimo (51) mentre Sebastian Vettel è 18esimo (42,3). Rafael Nadal 20esimo (41,4), in classifica ancor Usain Bolt nonostante abbia smesso di correre (45esimo con 31 milioni di dollari, di cui il 99% proveniente da sponsor). Non ci sono donne in top 100, italiani assenti ancora una volta (servivano i 22,9 milioni del cestista Nicolas Batum per entrare tra i Paperoni).

SPORTIVI PIU’ PAGATI AL MONDO NEL 2018: CLASSIFICA TOP TEN

# SPORTIVO DISCIPLINA GUADAGNO (MILIONI DI DOLLARI) 1. Floyd Mayweather Boxe 285 2. Lionel Messi Calcio 111 3. Cristiano Ronaldo Calcio 108 4. Conor McGregor MMA 99 5. Neymar Calcio 90 6. LeBron James Basket 85,5 7. Roger Federer Tennis 77,2 8. Stephen Curry Basket 76,9 9. Matt Ryan Football americano 67,3 10. Matthew Stafford Football americano 59,5













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com