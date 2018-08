Beach volley, Campionato Italiano 2018 Finale Catania. E’ già “supersfida azzurra” oggi sulla sabbia siciliana

Una prima giornata zeppa di sfide e di verdetti più o meno annunciati alla Finale del Campionato Italia di Catania ma da oggi si fa sul serio con le sfide che porteranno dritte alle semifinali ed è un sabato ricco di incontri imprevedibili quello in programma sulla sabbia siciliana, che inizierà con la super sfida tra le due coppie della Nazionale italiana, Menegatti/Orsi Toth e Zuccarelli/Traballi che si troveranno di fronte nella partite che vale l’accesso alla semifinale vincenti questa mattina alle 11.30.

In campo femminile non ci sono state sorprese di sorta con tutte le coppie favorite che hanno raggiunto il terzo turno vincenti che vedrà di fronte nella parte alta le trionfatrici di Samsun Ferraris/Michieletto e le fresche detentrici della coppa Italia, J. Allegretti/Toti, le vincitrici di Casal Velino e San Cataldo Leonardi/Benazzi e le trionfatrici di Milano D. Allegretti/Toti e nella parte bassa, oltre alla sfida tra i due binomi della Nazionale, le vincitrici di Bibione Colombi/Breidenbach e le azzurre Costantini/Puccinelli.

In campo maschile percorso non privo di ostacoli per Caminati/Rossi, che sono comunque al terzo turno nonostante il set lasciato ai “cugini” romagnoli Arienti/Rizzi e affronteranno le sorprese del torneo, in un altro derby romagnolo con Porcellini/Alessandrini. Nella parte bassa del tabellone di fronte anche Ficosecco/Carambula e Cecchini/Dal Molin in una sfida che sfugge ad ogni pronostico. Nella parte alta Abbiati/Andreatta arrivano senza set persi ad affrontare Chinellato/Pizzolotto e Manni/Bonifazi (vincitori a Milano e Cervia) se la vedranno con De Fabritiis/Michienzi, protagonisti di un ottimo finale di stagione.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: Bye-Toti/J. Allegretti, Guidi/Arboit-Franzoni/Batori 0-2 (15-21, 15-21), Cali/Brembilla-Sacco/Enzo 0-2 (14-21, 9-21), Ferraris/Michieletto-Fondi/Tallarita 2-0 (21-15, 21-13)Favini/Sassone-D. Allegretti/Annibalini 0-2 (9-21, 10-21), Lantignotti/Colzi-Prioglio/Melò 2-0 (21-10, 21-11), Dalmazzo/Arcaini-Aime/Cimmino 0-2 (16-21, 15-21), S. Leonardi/Benazzi-Chiappetta/Monaco 2-1 (21-4, 18-21, 15-8), Panfili/Terranova-Menegatti/Orsi Toth 0-2 (9-21, 7-21), Piccoli/They-Boscolo/Boscolo 2-0 (21-13, 21-13), Pini/Bulgarelli-Godenzoni/Leoni 0-2 (18-21, 15-21), Zuccarelli/Traballi-Raimondo/Ravina 2-0 (21-11, 21-14), Palumbo/Bravetti-Costantini/Puccinelli Claudia 0-2 (9-21, 13-21), Varrassi/Scampoli-Cutri/Vizio 2-0 (21-11, 21-9), Fiore/Gianandrea-Cozzi/Foresti 2-0 (21-17, 21-12), Colombi/Breidenbach-Bye.

Secondo turno vincenti: Franzoni/Batori-Toti/J. Allegretti 0-2 (10-21, 22-24), Ferraris/Michieletto-Sacco/Enzo 2-1 (22-20, 16-21, 15-8), Lantignotti/Colzi-D. Allegretti/Annibalini 0-2 (15-21, 16-21), S. Leonardi/Benazzi-Aime/Cimmino 2-0 (21-16, 21-16), Piccoli/They-Menegatti/Orsi Toth 0-2 (11-21, 9-21), Zuccarelli/Traballi-Godenzoni/Leoni 2-0 (21-18, 21-13), Varrassi/Scampoli-Costantini/Puccinelli 0-2 (20-22, 14-21), Colombi/Breidenbach-Fiore/Gianandrea 2-0 (21-11, 21-13).

Primo turno perdenti: Guidi/Arboit-Bye, Fondi/Tallarita-Cali/Brembilla 1-2 (16-21, 21-15, 6-15), Prioglio/Melò-Favini/Sassone 1-2 (26-24, 10-21, 11-15), Chiappetta/Monaco-Dalmazzo/Arcaini 1-2 (21-19, 15-21, 12-15), Boscolo/Boscolo-Panfili/Terranova 2-0 (21-8, 21-11), Raimondo/Ravina-Pini/Bulgarelli 1-2 (21-16, 17-21, 10-15), Cutri/Vizio-Palumbo/Bravetti 0-2 (16-21, 15-21), Bye-Cozzi/Foresti.

Secondo turno perdenti: Guidi/Arboit-Fiore/Gianandrea, Cali/Brembilla-Varrassi/Scampoli, Favini/Sassone-Godenzoni/Leoni, Dalmazzo/Arcaini-Piccoli/They, Boscolo/Boscolo-Aime/Cimmino, Pini/Bulgarelli-Lantignotti/Colzi, Palumbo/Bravetti-Sacco/Enzo, Cozzi/Foresti-Franzoni/Batori

Terzo turno vincenti: Ferraris/Michieletto-Toti/J. Allegretti, Leonardi/Benazzi-D. Allegretti/Annibalini, Zuccarelli/Traballi-Menegatti/Orsi Toth, Colombi/Breidenbach-Costantini/Puccinelli.

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Marchetto/Di Silvestre-Andreatta/Abbiati 0-2 (15-21, 16-21), Storari/Amore-Crusca/Avalle 2-1 (21-16, 19-21, 15-13), Fioretta/Major-Zurini/Del Carpio 0-2 (22-24, 20-22), Chinellato/Pizzolotto-Boesso/Gabriele 2-0 (21-18, 21-19), Malavolta/Cofani-De Fabritiis/Michienzi 0-2 (13-21, 16-21), Vanni/Di Stefano-Cavalli/Torre 2-0 (21-14, 23-21), Canegallo/Casellato-Camozzi/Geromin 2-0 (21-15, 21-17), Manni/Bonifazi-Negri/Falcione 2-0 (21-7, 21-14), Dall’olio/Croati-Cecchini/Dal Molin 0-2 (19-21, 19-21), Pizzileo/Carucci-Gambarelli/Fallace 2-0 (21-12, 21-19), Mazza/Laganà-Siedykh/Galli Matteo 2-0 (21-15, 21-15), Ficosecco/Carambula-Arezzo Di Trifiletti/Andronico 2-0 (21-16, 21-10), Margaritelli/Girgis-Colaberardino/De Luca 1-2 (18-21, 21-15, 18-20), Windisch/Cappio-Alessandrini/Porcellini 0-2 (16-21, 19-21), Arienti/Rizzi-Casali/Perini 2-0 (21-16, 21-12), Caminati/Rossi-Viscovich/Dal Corso 2-0 (21-11, 21-11).

Secondo turno vincenti: Storari/Amore-Andreatta/Abbiati 0-2 (12-21, 13-21), Chinellato/Pizzolotto-Zurini/Del Carpio 2-0 (23-21, 21-16), Vanni/Di Stefano-De Fabritiis/Michienzi 0-2 (19-21, 14-21), Manni/Bonifazi-Canegallo/Casellato 2-0 (21-13, 21-13), Pizzileo/Carucci-Cecchini/Dal Molin 0-2 (17-21, 12-21), Ficosecco/Carambula-Mazza/Laganà 2-0 (23-21, 21-16), Alessandrini/Porcellini-Colaberardino/De Luca Francesco 2-1 (13-21, 24-22, 19-17), Caminati/Rossi-Arienti/Rizzi 2-1 (21-14, 16-21, 15-9)

Primo turno perdenti: Crusca/Avalle-Marchetto/Di Silvestre 2-0 (21-18, 21-16), Boesso/Gabriele-Fioretta/Major 0-2 (19-21, 18-21), Cavalli/Torre-Malavolta/Cofani 0-2 (20-22, 19-21), Negri/Falcione-Camozzi/Geromin 2-1 (21-16, 15-21, 18-16), Gambarelli/Fallace-Dall’olio/Croati 2-0 (21-19, 21-18), Arezzo Di Trifiletti/Andronico-Siedykh/Galli 0-2 (16-21, 18-21), Windisch/Cappio-Margaritelli/Girgis 2-0 (21-11, 21-18), Viscovich/Dal Corso-Casali/Perini 0-2 (20-22, 17-21)

Secondo turno perdenti: Crusca/Avalle-Arienti/Rizzi, Fioretta/Major-Colaberardino/De Luca, Malavolta/Cofani-Mazza/Laganà, Negri/Falcione-Pizzileo/Carucci, Gambarelli/Fallace-Canegallo/Casellato, Siedykh/Galli-Vanni/Di Stefano, Windisch/Cappio-Zurini/Del Carpio, Casali/Perini-Storari/Amore.

Terzo turno vincenti: Chinellato/Pizzolotto-Andreatta/Abbiati, Manni/Bonifazi-De Fabritiis/Michienzi, Ficosecco/Carambula-Cecchini/Dal Molin, Caminati/Rossi-Alessandrini/Porcellini