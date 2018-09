Beach volley, Campionato italiano 2018 Finali Catania. Rossi/Caminati e Menegatti/Orsi Toth: favoriti al potere

Sono Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth tra le donne e Marco Caminati ed Enrico Rossi tra gli uomini i nuovi campioni d’Italia di beach volley. Pronostici rispettati anche se con diverse modalità: senza sconfitte il cammino di Rossi e Caminati, con un passaggio nemmeno troppo breve dal tabellone perdenti, quello di Menegatti/Orsi Toth. La coppia romagnola, già campione d’Italia due anni fa, ha vinto il torneo soffrendo più in avvio della tre giorni catalessi che nelle sfide decisive di oggi.

In finale Rossi/Caminati hanno affrontato la coppia rivelazione del torneo che assegnava lo scudetto tricolore, composta da De Fabritiis/Michienzi, già quarti a Caorle e protagonisti di un grande finale di stagione. Il duo favorito ha dominato con un secco 2-0 (21-13, 21-14) la coppia romana in una finale a senso unico. Terzo gradino del podio per la coppia più vincente della stagione (due vittorie e cinque podi complessivi) Manni/Bonifazi che hanno sconfitto 2-1 (22-24, 21-14, 18-16) la coppia trionfatrice di Caorle Abbiati/Andreatta, incapace di bissare il trionfo in coppa Italia. Sesto turno perdenti: Manni/Bonifazi-Carambula/Ficosecco 2-0 (21-16, 21-13), De Fabritiis/Michienzi-Cecchini/Dal Molin 2-1 (21-15, 18-21, 15-12).

Semifinali: Manni/Bonifazi-Rossi/Caminati 0-2 (15-21, 16-21), De Fabritiis/Michienzi-Abbiati/Andreatta 2-1 (10-21, 24-22, 16-14).

In campo femminile grande rimonta dal tabellone perdenti di Menegatti/Orsi Toth che in finale hanno ritrovato la coppia che le aveva sconfitte al terzo turno del tabellone vincenti, Zuccarelli/Traballi. In finale, però, Menegatti/Orsi Toth non hanno lasciato scampo alle compagne di Nazionale vincendo 2-0 (21-15, 21-18) una finale che ha riservato le uniche emozioni nel secondo set.

A completare un podio tutto azzurro ci hanno pensato Costantini/Puccinelli che nella finale per il bronzo hanno superato 2-0 (21-19, 21-17) la coppia che si era aggiudicata la Coppa Italia J. Allegretti/Toti.

Sesto turno perdenti: Menegatti/Orsi Toth-D. Allegretti/Annibalini 2-0 (21-14, 21-12), Zuccarelli/Traballi-Leonardi/Benazzi 2-1 (21-10, 18-21, 15-12).

Semifinali: Menegatti/Orsi Toth-Costantini/Puccinelli 2-1 (21-11, 19-21, 15-11), Zuccarelli/Traballi-J. Allegretti/Bonifazi 2-0 (21-19, 21-18).