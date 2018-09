Beach volley, Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini

Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semifinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente potrebbero ritrovarsi in finale ma non mancano gli ostacoli nella giornata finale del torneo siciliano. In semifinale, intanto, è arrivata la coppia azzurra a sorpresa, Costantini/Puccinelli e quella più in forma del momento, composta da Giulia Toti e Jessica Allegretti.

In campo maschile pochissime sorprese ma giornata conclusiva che si preannuncia densa di incontri di altissimo livello. Già in semifinale le due coppie più attese, che occupavano i primi due posti del ranking, Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta e l’attesa è grande per capire quali tra gli altri top team andranno a giocarsi i posti sul podio. Domattina l’ultimo turno del tabellone perdenti, a seguire le semifinali e nel pomeriggio le quattro finali in diretta su Eurosport 2.

TORNEO MASCHILE

3° turno perdenti: Storari/Amore-Windisch/Cappio 1-2 (12-21, 21-16, 8-15), Vanni/Di Stefano-Canegallo/Casellato 0-2 (15-21, 11-21); Pizzileo/Carucci-Mazza/Laganà 0-2 (21-23, 23-25); Colaberardino/De Luca-Arienti/Rizzi 2-0 (21-10, 26-24).

4° turno perdenti: Windisch/Cappio-Ficosecco/Carambula 0-2 (10-21, 13-21); Canegallo/Casellato-Alessandrini/Porcellini 2-1 (21-19, 17-21, 15-12); Mazza/Laganà-Chinellato/Pizzolotto 2-1 (13-21, 21-16, 15-10); Colaberardino/De Luca-De Fabritiis/Michienzi 1-2 (21-11, 10-21, 13-15).

4° turno vincenti: Caminati/Rossi-Cecchini/Dal Molin 2-0 (21-15, 21-18); Manni/Bonifazi-Andreatta/Abbiati 0-2 (19-21, 19-21).

5° turno perdenti: Ficosecco/Carambula-Canegallo/Casellato 2-0 (21-14, 23-21); Mazza/Laganà-De Fabritiis/Michienzi 1-2 (19-21, 21-18, 15-17).

6° turno perdenti: Ficosecco/Carambula-Manni/Bonifazi; De Fabritiis/Michienzi-Cecchini/Dal Molin.

TORNEO FEMMINILE

3° turno perdenti: Franzoni/Batori-Sacco/Enzo 0-2 (17-21, 15-21); Lantignotti/Colzi-Aime/Cimmino 2-0 (21-8, 21-17); Piccoli/They-Godenzoni/Leoni 2-1 (16-21, 21-17, 15-10); Varrassi/Scampoli-Fiore/Gianandrea 2-0 (23-21, 21-19).

4° turno perdenti: Sacco/Enzo-Menegatti/Orsi Toth 0-2 (14-21, 11-21); Lantignotti/Colzi-Colombi/Breidenbach 2-1 (17-21, 21-16, 15-13); Piccoli/They-Ferraris/Michieletto 1-2 (18-21, 21-15, 11-15); Varrassi/Scampoli-Leonardi/Benazzi 1-2 (19-21, 21-18, 12-15).

4° turno vincenti: Costantini/Puccinelli-Zuccarelli/Traballi 2-1 (18-21, 21-15, 15-9); D. Allegretti/Annibalini/Toti-J. Allegretti 0-2 (17-21, 18-21).

5° turno perdenti: Menegatti/Orsi Toth-Lantignotti/Colzi 2-0 (21-14, 21-16); Ferraris/Michieletto-Leonardi/Benazzi 1-2 (11-21, 23-21, 18-20).

6° turno perdenti: Menegatti/Orsi Toth-D. Allegretti/Annibalini; Leonardi/Benazzi-Zuccarelli/Traballi.