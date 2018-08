Beach volley, Campionato Italiano 2018 Catania. Infortunio per Daniele Lupo: i numeri uno rinunciano

Niente finale del campionato italiano per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, a conclusione di una stagione che non sarà certo ricordata come fortunata dalla coppia azzurra più forte a livello maschile. Pochi minuti fa in un post su Instagram il vice campione olimpico ha annunciato il suo forfait al torneo più importante del circuito tricolore in programma da domani a domenica sulla sabbia di Catania per un non meglio precisato intoppo fisico. Lupo/Nicolai non potranno dunque difendere il titolo italiano conquistato un anno fa proprio a Catania.

“Niente finale per noi… – ha scritto Lupo – piccolo intoppo… mi toccherà fare lo spettatore nonostante aver provato in tutti i modi di giocare! In bocca al lupo a tutti che vinca il migliore!”

Lupo ha saltato tre mesi della stagione appena conclusa a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi dopo il torneo 4 Stelle di Doha, disputato la settimana dopo rispetto al secondo posto conquistato nel Major Series di Huntington Beach. Due i podi ottenuti in stagione da Lupo/Nicolai, l’argento negli Usa e il bronzo a Gstaad nel secondo Major Series della stagione.

Lupo/Nicolai sono iscritti ad autunno al torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina e al 4 Stelle in programma a Las Vegas, secondo torneo della storia che unisce AVP e FIVB. Entrambi questi tornei assegneranno punti pesanti in chiave qualificazione olimpica.