Beach soccer, Superfinal Euroleague Alghero 2018: Italia-Bielorussia 5-4. Gol vittoria di Ramacciotti in zona Cesarini

Inizia al meglio la Superfinal di Euroleague di beach soccer per l’Italia: ad Alghero gli azzurri hanno sconfitto per 5-4 la coriacea Bielorussia nella prima partita del raggruppamento, facendo anche un bel passo in avanti in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici Europei in programma il prossimo anno proprio a Minsk, in Bielorussia.

Sfida molto equilibrata, con una rete parte nelle prime due frazioni, sebbene l’Italia non sia mai andata in svantaggio. Marcature aperte al 4′ del primo tempo da Gori, pari due minuti dopo di Bokach. Nel secondo tempo nuovo vantaggio azzurro con Chiavaro, secondo pari di Savich proprio nell’ultimo minuto.

Nell’ultima frazione allungo azzurro, con le reti al 3′ di Chiavaro ed al 5′ di Zurlo, poi ecco il blocco degli azzurri, che hanno concesso agli avversari due rigori in meno di un minuto: Bryshtsel li ha trasformati entrambi e così ecco una buova parità sul 4-4. A 22″ dal termine però è stato Ramacciotti a togliere le castagne dal fuoco agli azzurri siglando il 5-4 finale.

Domani alle 17.45 in programma Italia-Russia, sfida tra le due nazionali a punteggio pieno: i russi infatti oggi hanno sconfitto per 6-0 l’Ucraina.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fiorentini massimo shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it