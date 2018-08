Beach soccer, Superfinal Euroleague 2018: gli Azzurri puntano al titolo sulla sabbia di Alghero

La Nazionale italiana di beach soccer si ritrova in vista della Superfinal di Euroleague. Reduce dal terzo posto dell’anno scorso a Terracina, la truppa del Bel Paese ci riprova, cercando di ritrovare la vittoria assoluta a 13 anni dall’unico trionfo del 2005. L’appuntamento è fissato sul lungomare Barcellona di Alghero che da giovedì 6 a domenica 9 settembre sarà teatro dell’evento. Il torneo sarà importante anche per ottenere 6 pass per i Giochi Olimpici Europei in programma nel 2019 a Minsk.

Un’Italia è giunta settima nelle qualificazioni, superando la Germania nella prima tappa di Baku e cogliendo il risultato pieno nel secondo appuntamento di Minsk contro la Polonia e la Turchia. Gli Azzurri sono stati inseriti nello stesso raggruppamento dei campioni d’Europa in carica della Russia, dell’Ucraina e della Bielorussia. La Nazionale farà il suo esordio giovedì 6 settembre sfidando la Bielorussia, venerdì 7 sarà la volta della Russia e sabato 8 settembre ci sarà il confronto con l’Ucraina (calcio d’inizio delle tre gare alle 17.45).

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Battini (San Miniato Basso), Andrea Carpita (Urbino Taccola Uliveto Terme), Simone Del Mestre (Pro Gorizia);

Difensori: Alfio Chiavaro (Licata Calcio), Francesco Corosiniti (Sersale Calcio), Dario Ramacciotti;

Centrocampisti: Michele Di Palma, Sacha Di Tullio, Alessio Frainetti (Real Terracina), Simone Marinai, Pietro Angelo Palazzolo (Sporting Trecastagni), Paolo Palmacci;

Attaccanti: Gabriele Gori (Castelnuovo Calcio), Giovanni Umberto Savarese, Emmanuele Zurlo (Enotria Five Soccer Catanzaro).

I gruppi della Superfinal

Gruppo 1: Spagna, Portogallo, Svizzera, Azerbaigian

Gruppo 2: Russia, Bielorussia, Ucraina, ITALIA

Il calendario del Gruppo 2

Prima giornata (6 settembre)

Ore 15.15: Russia-Ucraina

Ore 17.45: ITALIA-Bielorussia

Seconda giornata (7 settembre)

Ore 15.15: Bielorussia-Ucraina

Ore 17.45: ITALIA-Russia

Terza giornata (8 settembre)

Ore 15.15: Russia-Bielorussia

Ore 17.45: ITALIA-Ucraina

Finali (9 settembre)













