Beach soccer, Superfinal Euroleague 2018: l’Italia batte la Russia all’extra-time, gli azzurri vedono la finale ad Alghero!

Italia strepitosa alle Superfinal degli Europei 2018 di beach soccer che si stanno disputando ad Alghero (Sassari). Gli azzurri hanno infatti sconfitto la Russia che si è presentata in Sardegna per difendere il titolo continentale e hanno così infilato il secondo successo consecutivo nella competizione dopo quello ottenuto ieri contro la Bielorussia. Grazie a questo risultato la nostra Nazionale ha staccato il pass per i Giochi Europei del prossimo anno a Minsk e domani basterà battere l’Ucraina per volare in finale e andare a caccia del titolo. Nell’altro girone Portogallo e Spagna si contenderanno l’accesso all’atto conclusivo attraverso lo scontro diretto.

Gli azzurri si sono imposti per 6-5 all’extra-time: si tratta di una vera e propria impresa perché nei 18 precedenti avevamo vinto soltanto in quattro occasioni. Il gol decisivo porta la firma di Simone Marinai, capace di trovare un colpo di tacco incredibile che ha sorpreso la retroguardia avversaria ma fondamentale è stato anche Gabriele Gori, autore di una bellissima doppietta al pari di Dario Ramacciotti mentre l’altra rete è stata di Zurlo.

La Russia trova la rete del vantaggio al 9′ con un diagonale velenoso di Shishin ma passano pochi secondi prima che Ramacciotti riesca a trovare il pareggio con un bel colpo di testa. Il primo vantaggio degli azzurri porta la firma di Gori con una rovesciata da posizione impossibile in avvio di ripresa ma Zemskov impatta prima che Nomikov riporti in vantaggio gli ospiti. La Russia trova anche il 4-2 grazie al contropiede di Krash. Momento difficile per la nostra Nazionale che però si rianima con un nuovo colpo di testa di Dario Ramacciotti allo scadere del secondo tempo. La Russia vola sul 5-3 grazie a Paporotnyi ma l’Italia non molla, Gori riporta sotto gli azzurri nel terzo tempo e poi nell’ultimo periodo ci pensa Zurlo a pareggiare. Si va all’extra-time dove Marinai si inventa un tacco magistrale e l’Italia vince.

Italia-Russia 6-5 det (1-1; 2-3; 2-1; 1-0)

Italia: Carpita, Chiavaro, Marinai, Ramacciotti, Corosiniti, Zurlo, Gori, Palmacci, Palazzolo, Frainetti, Del Mestre. All: Del Duca

Russia: Chuzhkov, Novikov, Makarov, Krash, Shishin, Shkarin, Paporotnyi, Ostrovskii, Romanov, Nikonorov, Zemskov. A.. Likhachev

Arbitri: Utulu (Mlt) e Pereira (Por)

Reti: 9’pt Shishin (R), 10’pt Ramacciotti (I); 1’st Gori (I), 3’st Zemskov

(R), 7’st Nomikov (R), 11’st Krash (R), 12’st Ramacciotti (I), 1’tt

Paporotnyi (R), 4’tt Gori (I), 6’tt Zurlo (I); 2′ et Marinai (I)

Ammoniti: Chiavaro (I)













Foto: Comunicato Stampa FIGC