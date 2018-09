Beach Soccer, Super Final Alghero 2018: Portogallo e Russia favorite, Italia per confermarsi sul podio continentale

Dopo un lungo percorso di qualificazione siamo giunti alla fase finale del Campionato Europeo di Beach Soccer, che si disputerà dal 6 al 9 settembre sullo splendido lungomare di Alghero (Sardegna). Le migliori otto nazionali del Vecchio Continente sono divise in due gironi da quattro squadre, con le prime classificate dei raggruppamenti che si giocheranno la finalissima per la medaglia d’oro. Il gruppo 1 è composto da Portogallo, Svizzera, Azerbaigian e Spagna; nell’altro raggruppamento sono inserite Italia, Russia, Ucraina e Bielorussia (stesso girone della passata edizione). Questo torneo assegnerà anche sei pass per i Giochi Olimpici Europei di Minsk 2019, con i padroni di casa che sono già qualificati di diritto.

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver chiuso il cammino nelle qualificazioni al 7° posto grazie alle vittorie con Germania (nella prima tappa di Baku), Polonia e Turchia (a Minsk). Nel girone dovrà affrontare i campioni europei in carica della Russia, l’Ucraina e la Bielorussia. Questi ultimi hanno sconfitto gli azzurri nelle qualificazioni, perciò non sarà facile partire col piede giusto nel primo incontro del torneo contro i bielorussi davanti al pubblico sardo (previsto per domani alle ore 17.45). L’obiettivo minimo di Gori e compagni è staccare uno dei sei pass disponibili (esclusa la Bielorussia) per volare ai Giochi Europei di Minsk, ma gli azzurri andranno sicuramente a caccia di una medaglia per confermare il risultato dell’anno scorso (medaglia di bronzo). Nell’altro girone è presente l’altra squadra favorita per la vittoria finale (oltre ai russi), il Portogallo dei vice campioni europei in carica (sconfitti dalla Russia per 3-1 in finale). Le outsider di lusso di questa kermesse sono la Spagna, la Svizzera e la Bielorussia, che soprattutto in partite secche si possono rivelare molto insidiose anche per le corazzate Russia e Portogallo. Dal 6 all’8 settembre andranno in scena le partite della fase a gironi, domenica 9 sarà il giorno delle finali che stabiliranno la classifica definitiva del torneo.













