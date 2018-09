Beach soccer, Super Final Alghero 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

La nazionale italiana si sta allenando sulla spiaggia di Terracina per preparare nel migliore dei modi le Super Final di Alghero, la fase finale del Campionato Europeo di Beach Soccer. Parteciperanno a questa fase della competizione otto nazioni (nella Divisione A), divise in due gruppi da quattro squadre. Il torneo metterà in palio 6 pass per i Giochi Olimpici Europei di Minsk 2019, con i padroni di casa che sono qualificati di diritto e che libereranno un posto in più nel caso in cui arrivassero tra le prime sei.

L’Italia è inserita nel Gruppo 2 con le stesse avversarie dell’anno scorso: Russia. Ucraina e Bielorussia. La favorita del raggruppamento è la Russia, che si candida anche alla vittoria finale del torneo continentale. Nella passata edizione gli azzurri chiusero il girone in seconda posizione e vinsero ai rigori la finale per il 3° posto contro la Spagna (la seconda dell’altro gruppo). Di seguito il programma dettagliato della Super Final 2018 di Alghero con gli orari delle partite dell’Italia. Al momento non è garantita la copertura televisiva dell’evento.

CALENDARIO COMPLETO

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

Ore 14.00 Portogallo-Svizzera, Gruppo 1

Ore 15.15 Russia-Ucraina, Gruppo 2

Ore 16.30 Azerbaijan-Spagna, Gruppo 1

Ore 17.45 Italia-Bielorussia, Gruppo 2

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Ore 14.00 Portogallo-Azerbaijan, Gruppo 1

Ore 15.15 Bielorussia-Ucraina, Gruppo 2

Ore 16.30 Spagna-Svizzera, Gruppo 1

Ore 17.45 Italia-Russia, Gruppo 2

SABATO 8 SETTEMBRE

Ore 14.00 Svizzera-Azerbaijan, Gruppo 1

15.15 Russia-Bielorussia, Gruppo 2

16.30 Spagna-Portogallo, Gruppo 1

17.45 Italia-Ucraina, Gruppo 2

DOMENICA 9 SETTEMBRE: FINALI

