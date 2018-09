Basket, Ungheria-Italia, Qualificazioni Mondiali 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo il bel successo contro la Polonia per 101-82, l’Italia vola alla Fonix Hall di Debrecen per sfidare l’Ungheria nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La nazionale magiara ha vinto la sua prima partita contro l’Olanda col punteggio di 59-74, con ottime prestazioni in termini di punti da parte di David Vojvoda (23) e dell’ex Treviso e Capo d’Orlando Zoltan Perl (18). Un successo renderebbe molto più semplice il discorso qualificazione per l’Italia, che avrebbe due vittorie di vantaggio sulla terza classificata (al momento proprio l’Ungheria, che può essere raggiunta, in teoria, dall’Olanda (che però gioca in Lituania) e da una tra Polonia e Croazia, che si affronteranno lunedì sera.

L’incontro che opporrà la nazionale di Meo Sacchetti a quella di Stojan Ivkovic si terrà quest’oggi alle ore 18 italiane. La diretta sarà assicurata da Sky Sport, che la trasmetterà sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204). La partita sarà inoltre fruibile in streaming su Sky Go.

Lunedì 17 settembre

18.00 Ungheria-Italia – Qualificazioni Mondiali 2019 – Fonix Hall, Debrecen













Credit: Ciamillo