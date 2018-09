Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Ungheria-Italia. Data, programma, orari e tv

Dopo l’incontro con la Polonia, per l’Italia è tempo di volare in Ungheria, alla Fonix Hall di Debrecen, per la seconda partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La nazionale magiara è arrivata a giocarsi l’obiettivo iridato superando senza problemi il girone con Lituania e Polonia, in quanto la quarta nazionale presente era quella dell’appena formato Kosovo, che a parte l’ex Caserta Dardan Berisha ad oggi di giocatori davvero forti non ne ha.

La partita si svolgerà lunedì 17 alle ore 18 e sarà prevista la diretta Sky, che manderà in onda l’incontro sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204) della piattaforma satellitare. Sarà disponibile la diretta streaming su Sky Go. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE

18.00 Ungheria-Italia

UNGHERIA-ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo