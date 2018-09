Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la Lituania vola in Cina all’overtime, Spagna sola al comando nel girone I

Si chiude la finestra di settembre dedicata alle nazionali ancora in corsa per le Qualificazioni Mondiali 2019. Al termine della serata odierna viene resa nota la quarta rappresentativa europea che parteciperà alla rassegna iridata: si tratta della Lituania, che al termine di un match combattutissimo contro i Paesi Bassi, deciso dopo due tempi supplementari con la vittoria dei baltici, stacca matematicamente il pass per la Cina il prossimo anno.

Il primo quarto sul parquet di Vilnius (Lituania) sembrava aver già definito le sorti del match (24-16), invece nella frazione successiva varia completamente l’inerzia dell’incontro, con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 39-39. All’inizio dell’ultimo quarto i lituani provano a piazzare un break di 16-2 nella prima metà del periodo che rischia di mettere in ginocchio gli avversari. Reazione d’orgoglio degli Orange, che pareggiano in extremis per il 75-75 al termine dei 40 minuti regolamentari. Tutte e due le nazionali vogliono vincere, la Lituania per qualificarsi, l’Olanda per continuare il sogno: la spuntano dopo due ulteriori periodi da 5 minuti i padroni di casa per 95-93. Top scorer il lituano Mantis Kalnietis con 21 punti.

Da segnalare nel gruppo J oltre all’importantissimo successo dell’Italia in Ungheria per 63-69, che mette provvisoriamente in cassaforte la seconda posizione, anche la vittoria della Polonia tra le mura amiche contro la Croazia col punteggio di 79-74, con Adam Waczynski trascinatore dei padroni di casa grazie ai suoi 21 segnati al referto. Croati in testa per tutto il secondo e gran parte del terzo quarto, rimonta polacca con allungo decisivo negli ultimi cinque giri di lancetta effettivi.

Nel girone I la Spagna ha la meglio sulla Lettonia nel testa a testa per la leadership del raggruppamento. Finisce 85-82 per gli iberici, sempre al comando con un massimo vantaggio di 18 lunghezze, fin quando non si rilassano eccessivamente e vengono sorpassati dagli ospiti a soli 12 secondi al termine della partita (81-82). Decisivi i quattro punti di Joaquin Colom (18 al referto) nel finale che consegnano la vetta solitaria alle Furie Rosse.

Successo importante in ottica qualificazione per la Turchia, che manda al tappeto la Slovenia con il successo in trasferta per 77-86, rendendo improbabili le speranze di accesso alla competizione mondiale ai campioni d’Europa. Non bastano i 24 punti dello slavo Anthony Randolph, miglior realizzatore del match, per mantenere alto l’onore della propria nazionale. Sempre nel gruppo I, il Montenegro aggancia l’Ucraina in quarta posizione provvisoria grazie al risultato di esito positivo per 90-84 proprio contro la rappresentativa gialloblu. Decisivi per le sorti dell’incontro il montenegrino Nikola Ivanovic e Bojan Dubljevic, autori rispettivamente di 30 e 26 siglature.

GRUPPO I

8a giornata: Spagna-Lettonia 85-82; Slovenia-Turchia 77-86; Montenegro-Ucraina 90-84

Classifica: Spagna 15 (7-1); Turchia 14 (6-2); Lettonia 13 (5-3); Montenegro, Ucraina 12 (4-4); Slovenia 10 (2-6).

GRUPPO J

8a giornata: Ungheria-Italia 63-69; Lituania-Olanda 95-93 d2ts; Polonia-Croazia 79-74

Classifica: Lituania 16 (8-0); Italia 14 (6-2); Ungheria, Polonia 12 (4-4); Olanda, Croazia 11 (3-5).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: FIBA official website