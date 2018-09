Volley, Mondiali 2018: il Brasile si riprende col Canada, la Polonia surclassa l’Iran

Non solo la vittoria dell’Argentina sulla Slovenia che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool A dei Mondiali 2018 di volley maschile. Si sono giocate altre tre partite in questa giornata.

BRASILE vs CANADA 3-1 (25-22; 19-25; 25-23; 25-18), Pool B a Ruse

Dopo l’inatteso ko contro l’Olanda, i Campioni Olimpici tornano a vincere e rimangono in corsa per il primo posto nel girone ma serve una battaglia di due ore per avere la meglio sugli imbattuti nordamericani che hanno sognato un clamoroso colpaccio dopo essersi imposti nel secondo set e aver lottato alla pari nella terza frazione. I verdeoro non si sono però scomposti e hanno stretto i denti portando a casa un successo fondamentale: per vincere la Pool B dovranno battere nettamente la Cina (ed è dato per certo) ma poi dovranno sperare che i ragazzi della Foglia d’Acero non portino a casa l’intera posta in palio contro la Francia. Il successo arriva per mano dell’opposto Wallace (24 punti) e del martello Douglas Souza (15, 3 ace) sempre ben imbeccati da Bruninho, al Canada non bastano gli annunciati John Perrin (18) e Sharone Vernon-Evans (16) per sognare fino in fondo.

POLONIA vs IRAN 3-0 (25-21; 25-20; 25-22), Pool D a Varna

Finalmente una vittoria da Campioni del Mondo: oggi abbiamo capito il reale potenziale dei biancorossi che possono davvero arrivare lontano nel torneo. Dopo i test poco indicativi contro Finlandia, Porto Rico e Cuba, la Polonia si è letteralmente sbarazzata dei quotati persiani che in precedenza avevano sconfitto la Bulgaria padrona di casa. Un successo pesantissimo per gli uomini di Heynen, sempre in totale controllo nei primi due set e poi capaci di recuperare nell’ultima frazione portando a casa l’intera posta in palio. A fermare la verve di un super Ghafour (17 punti) ci hanno pensato la stella Michal Kubiak (12 punti) e il centrale Piotr Nowakowski (10 marcature, 4 punti), vanno in doppia cifra anche l’opposto Bartosz Kurek (10) e l’altro martello Artur Szalpuk (10). Ora la Polonia si giocherà il primo posto nello scontro diretto di domani contro la Bulgaria.

AUSTRALIA vs TUNISIA 3-1 (16-25; 25-17; 25-19; 25-15), Pool C a Bari

Gli aussies perdono a sorpresa il primo set, poi dominano la partita e chiudono il girone al quarto posto volando così alla seconda fase del torneo. A fare la differenza, ancora una volta, è stato Lincoln Williams con i suoi 25 punti (5 aces). Tra gli africani, 13 marcature a testa per Milani e Bongui.