Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: cuore e sudore. L’Italia non brilla, ma batte l’Ungheria. Cina sempre più vicina

La Cina è sempre più vicina. L’Italbasket vince anche in Ungheria per 69-63 nella sfida delle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2019. Oggi contro i magiari contava davvero solo vincere ed è un risultato fondamentale per la squadra di coach Meo Sacchetti che ora stacca proprio l’Ungheria di due vittorie e soprattutto mantiene un vantaggio rassicurante sulle altre inseguitrici. Già nella prossima finestra di Novembre gli azzurri potrebbero festeggiare la qualificazione.

E’ stata una partita difficile, con l’Italia che ha giocato meno bene rispetto alla partita con la Polonia. Una prestazione di grande cuore e un match vinto soprattutto in difesa, con 63 punti concessi agli avversari. Il migliore è stato Gigi Datome con 18 punti a referto, ma in doppia cifra ci vanno anche Nicolò Melli e soprattutto un ottimo Paul Biligha, entrambi con 11 punti. All’Ungheria non basta un David Vojvoda da 25 punti, unico dei magiari a chiudere in doppia cifra.

Mani freddissime ad inizio partita e gli attacchi girano a vuoto. 2-2 dopo tre minuti di partita, poi finalmente si accendono gli azzurri che realizzano un parziale di 7-0, condito anche dalla tripla di Della Valle. L’Ungheria è tutta Zoltan Perl, che segna ancora in penetrazione, ma arrivano altri due splendidi canestri azzurri da tre punti con Datome e Abass (15-4 a tre minuti dalla fine del quarto). La reazione ungherese non si fa attendere e arriva con un gioco da quattro punti di Vojvoda e due canestri da sotto di Eilingsfeld (12-16). Sacchetti mette la tripla e poi Vitali mette un solo libero sul finale di un primo quarto lottato (20-14).

Vojvoda ricomincia il secondo quarto con un gioco da tre punti, ma Melli e Brooks fanno la differenza nel pitturato e gli azzurri restano avanti 24-17. Vojvoda, però, è scatenato e piazza due triple consecutive che fanno arrivare l’Ungheria sul -1 (24-23 a sei minuti dall’intervallo). L’Italia non si scompone, Melli risponde da tre punti e Aradori appoggia al vetro il nuovo +6 (29-23). I padroni di casa provano a ricucire, ma la tripla di Luca Vitali li respinge ancora sul -8. Nel finale di quarto Della Valle porta l’Italia sul +11 (39-28) con cui si va negli spogliatoi.

Subito 4-0 azzurro (Melli e Datome) per aprire il terzo quarto, ma replica subito Govens con cinque punti consecutivi per il -10 (43-33). L’Ungheria non ha nessuna intenzione di mollare e riesce ad avvicinarsi ancora sul -7. Goloman porta addirittura sul -3 i magiari (42-45) a metà della terza frazione. L’Italia è in rottura prolungata in attacco e Perl punisce gli azzurri con il gioco da tre punti del +2 (47-45). Sacchetti si gioca anche la carta Ariel Filloy e il play azzurro segna una tripla provvidenziale allo scadere dei 24 secondi. Si gioca punto a punto e Biligha porta l’Italia sul +1 (52-51) quando manca un quarto alla fine.

C’è grande tensione e l’Italia si affida a Datome che non tradisce con i liberi del +3. Stoppata di Abass e poi Biligha vola sopra il ferro per il +5 (58-53) a sei minuti dalla fine. Questa, però, è l’Italia di Gigi Datome ed il capitano azzurro è autore di due giocate di vitale importante: prima una stoppata pazzesca e poi la tripla del +6 (61-55). E’ un momento fondamentale della partita e Vitali pesca Biligha solo in area che segna con il fallo per il +9 azzurro (64-55) a quattro minuti dal termine. L’Ungheria, però, non molla nulla e Benke appoggia al vetro il -3 (64-61) a 59 secondi dalla fine. Melli è glaciale dalla lunetta, ma Vojvoda si inventa il -3. Della Valle e Vitali fanno 1/4 in due, ma Perl non segna la tripla e Datome poi chiude i conti dalla lunetta. L’Italia vince 69-63 ed ora la Cina è vicinissima.

Questo il tabellino della partita

UNGHERIA – ITALIA 63-69 (14-20; 14-19; 23-13; 12-17)

Ungheria: Rujak, Keller, Juhos, Vojvoda 25, Kovacs, Benke 9, Goloman 9, Horti, Perl 7, Filipovity, Eilingsfeld 8, Govens 5

Italia: Della Valle 7, Aradori 2, Biligha 11, L.Vitali 3, Melli 11, Filloy 3, Brooks 4, Cinciarini 8, Abass 5, M.Vitali 1, Sacchetti 4, Datome 18













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo