Calcio, Serie A 2018-2019: SPAL-Atalanta 2-0: una doppietta dell’ex Petagna stende i bergamaschi

La SPAL batte 2-0 l’Atalanta nel posticipo della quarta giornata della Serie A di calcio. Gli Estensi grazie ad una doppietta proprio dell’ex nerazzurro Andrea Petagna, trovano una bella vittoria e vanno così al secondo posto in classifica con nove punti, confermando un avvio stagionale ben oltre le aspettative. Prestazione opaca invece per la squadra di Gasperini, che prosegue così il momento negativo.

Avvio di partita con ritmi piuttosto bassi e non molte occasioni. Il match si accende al 23’ con una doppia occasione per la SPAL , prima con il tiro di Petagna, deviato in angolo da Gollini e poi con Felipe che non trova la porta da ottima posizione. L’Atalanta prova a reagire, ma non riesce ad essere pericolosa. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa entra in campo con un altro ritmo la SPAL e trova il vantaggio al 50’ con Petagna: sulla punizione di Lazzari, Felipe gira di testa e trova una parta miracolosa di Gollini, ma il pallone arriva a Petagna che non sbaglia e insacca in rete. Momento magico per Petagna che dopo 6’ fa doppietta, calciando in area e trovando la deviazione di Toloi, che batte Gollini. La Dea si scuote e ha diverse occasioni per riaprire il match con Zapata, Masiello e Ilicic, ma senza mai concretizzare. Gli Estensi reggono bene in difesa e portano a casa una meritata vittoria.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com