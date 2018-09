Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la Polonia ai raggi X. Non si vive di soli AJ Slaughter, Lampe e Wojciechowski

Si avvicina il 14 settembre, giorno in cui l’Italia ricomincerà la corsa verso il basket che conta nelle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La prima avversaria della seconda fase è la Polonia, di scena al PalaDozza di Bologna per tentare di raccogliere un importante successo esterno. Il coach della nazionale polacca, Mike Taylor, che quest’anno allenerà anche ad Amburgo, ha convocato 16 giocatori, che saranno ruotati tra la sfida agli azzurri e quella successiva alla Croazia.

Tra i piccoli, spicca il nome di AJ Slaughter, che ha iniziato la carriera da pro in Italia, a Biella, e poi ha speso molte stagioni in Francia col picco del Panathinaikos nel 2014-15. Proprio nel 2015 Slaughter ha preso il passaporto polacco, giocando in tal modo due Europei. Il resto del reparto lo occupano Kamil Laczynski dell’Anwil Wloclawek (con Avellino in Champions League), Marcel Ponitka di Gdynia e il giovane di belle speranze Lukasz Kolenda, che nella Division B degli Europei Under 20 ha trascinato la Polonia alla vittoria, guadagnandosi il titolo di MVP con 17,7 punti e 3,6 assist di media.

Altri nomi di rilievo li troviamo nei ruoli d’ala: l’osservato speciale è l’altro Ponitka, Mateusz, il migliore della formazione polacca nella prima fase con una media di 13,3 punti e 5,7 rimbalzi. Il reparto è anche ben assortito, con le presenze di numerosi elementi che nella scorsa stagione hanno fatto bene nei propri club: Aaron Cel, Jakub Garbacz, Tomasz Gielo (quest’anno a Tenerife, che è nel girone di Venezia in Champions League), Michal Sokolowski. Attenzione ad Adam Waczynski, in doppia cifra di media nell’ultima stagione in Spagna, a Malaga. Sono stati inoltre convocati Karol Gruszecki e Przemyslaw Zamojski.

Passiamo ora a vedere i nomi sotto canestro: due li conosciamo bene, uno perché con trascorsi di Eurolega, l’altro perché gioca in Italia. Il primo è Maciej Lampe, che dopo aver vanamente cercato di sfondare in NBA è arrivato a giocare con ottimi risultati nei grandi club europei, dal Maccabi Tel Aviv al Barcellona; attualmente, a 33 anni, è andato a giocare in Cina. Il secondo è Jakub Wojciechowski, che pur essendo nato a Lodz ha praticamente sempre giocato in Italia, dove ha cambiato dieci maglie tra A e A2: quest’anno giocherà a Brindisi. Completano il reparto l’esperienza del 35enne Adam Hrycaniuk e il 22enne Mikolaj Witlinski.













Credit: Ciamillo