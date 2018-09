Basket, Jeff Brooks: “Voglio dare il mio contributo per conquistare la qualificazione iridata”

Serviva una vittoria ed è arrivata. Una straordinaria Italia ha superato a Bologna la Polonia per 101-82 in una sfida importantissima nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2019. Davvero una grande prestazione degli azzurri, che hanno rotto anche quota 100. Un successo di diciannove punti, che può risultare decisivo anche per le prossime partite qualora dovesse essere discriminante la differenza canestri.

Poteva essere la compagine di Marco Belinelli e Danilo Gallinari ed invece quella di venerdì sera è stata quella di Amedeo Della Valle, di Luigi Datome e di Nicolò Melli. Il più atteso però era Jeff Brooks, che ha ricevuto da poche settimane il passaporto italiano e che è stato immediatamente convocato. Un rinforzo importantissimo per il Bel Paese, che si trova un lungo di grande esperienza (ultimi anni positivi in Spagna con la maglia di Malaga) e di talento, importante sia sotto canestro sia dal perimetro, vista la sua capacità anche con il tiro da fuori.

E così i 16 punti siglati contro la Polonia sono un ottimo viatico per il nuovo arrivato: “Mi aspettavo di fare bene e far vincere la mia squadra anche con pochi allenamenti sostenuti: è andata bene, ora avanti così“, racconta Brooks, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. “Se sono qui è anche per aiutare il gruppo a raggiungere la qualificazione ai Mondiali 2019. Ci crediamo, sarebbe bellissimo.E la prossima gara contro l’Ungheria ha un’importanza enorme“, confessa il nostro portacolori.

E poi uno sguardo anche ai prossimi impegni con il club (Milano), convinto di poter far bene: “Credo di essere capitato nel posto giusto: una squadra d’eccellenza e un allenatore super. Nei giorni in cui sono stato con loro ho capito che possiamo ben figurare. Soprattutto in Eurolega, una competizione che mi stimola“.













Foto: Ciamillo