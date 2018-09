Basket, Jeff Brooks è cittadino italiano. Passaporto arrivato, sarà disponibile per Polonia ed Ungheria

Jeff Brooks è ufficialmente un cittadino italiano. L’agognato passaporto è arrivato in tempo utile per consentire all’ala forte di 203 cm di poter essere a disposizione del ct Meo Sacchetti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket contro Polonia ed Ungheria.

Classe 1989, il nativo di Louisville è stato uno dei grandi artefici dello scudetto vinto da Sassari (allenata all’epoca proprio da Sacchetti) nel 2015. Successivamente si è trasferito prima in Russia al Saratov e poi al Malaga in Spagna sino alla passata stagione, dove ha espresso un livello importante anche in Eurolega.

Per talento e fisicità si tratta di un innesto davvero importante per la selezione tricolore. Da domenica 9 settembre Brooks si aggregherà al resto della squadra in vista della partita di venerdì 14 contro la Polonia.

Va ricordato che una norma della FIBA prevede la possibilità di utilizzare un solo ‘passaportato’ per nazionale. Per questo Sacchetti si troverà dinanzi ad una scelta: escludere uno tra Brooks e Christian Burns, peraltro compagni di squadra all’Olimpia Milano.













Foto: Ciamillo