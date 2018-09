Basket, Italia-Repubblica Ceca: quando e dove si gioca? Programma, orari e tv

Dopo la conclusione del raduno di Pinzolo, per l’Italia si apre la trasferta in Germania allo scopo di preparare le due partite di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 contro Polonia (il 14 settembre a Bologna) e Ungheria (il 17 settembre a Debrecen). Gli azzurri disputeranno un torneo ad Amburgo, denominato Supercup, nel quale incontreranno in prima battuta la Repubblica Ceca e poi una tra Germania e Turchia.

Italia-Repubblica Ceca di Supercup si disputerà nella giornata di domani, venerdì 7 settembre, alle ore 17:30. Al momento non è prevista alcuna trasmissione televisiva o in streaming dell’evento teutonico.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE

17:30 Italia-Repubblica Ceca













Credit: Ciamillo