Basket femminile, Supercoppa Italiana 2018: Schio è vittoriosa con pochi problemi su Lucca, decisivo il trio Gemelos-Dotto-Lisec

Passano gli anni, ma vince sempre Schio: il Famila conquista per l’ottava volta di fila la Supercoppa Italiana, battendo nettamente la Gesam Gas&Luce Lucca col punteggio di 75-48. Pur prive di Lavender, che ha terminato da poco la stagione in WNBA, e di Gruda, che è in Spagna per i Mondiali con la sua Francia, le ragazze allenate da Pierre Vincent hanno fatto un bel regalo a Raffaella Masciadri per i suoi 38 anni. Quattro in doppia cifra per le padrone di casa: Jackie Gemelos (al debutto in maglia scledense) con 18 punti (4/5 da 2 e 3/4 da 3 più un libero), Francesca Dotto con 12, Eva Lisec e Olbis Andrè con 10. Per parte del Basket Le Mura ne fanno 17 Giulia Gatti e 13 Kourtney Treffers.

Al PalaRomare i primi due punti li realizza Treffers, che assieme all’ex Giulia Gatti causa il 2-7 lucchese. Pur mancando Gruda e Lavender, l’asse Dotto-Lisec funziona, il che consente a Schio di tornare avanti 10-9 dopo metà primo quarto. Sui due successivi punti di Olbis Andrè arriva il time-out di Lucca. Si fa fatica a segnare da ambo le parti: lo fa Ngo Ndjock su rimbalzo in attacco, poi si sblocca da tre Gemelos per il 16-11 Schio. Nel finale, Battisodo attira su di sé la difesa per poter scaricare verso Fassina, che segna da tre il 19-13 con cui si va al primo mini-intervallo.

Lucca si ritrova subito con Treffers a quota tre falli, ma Schio non decolla subito, anzi ci mette un paio di minuti prima di andare sul +10 con una penetrazione di Dotto, un tiro dalla media di Crippa e due liberi di Filippi. Basta però un canestro di Ngo Ndjock perché ci sia un time-out da parte scledense, che ha come effetto un 5-0 firmato Crippa da tre e poi Lisec. Schio inizia a controllare i ritmi e nel contempo a dilagare, arrivando fino al 34-17. Sono Ravelli e Gatti a interrompere l’emorragia con un parziale di 0-5, che porta l’incontro sul 34-22 quando finisce il secondo quarto.

Al rientro in campo, le padrone di casa tengono in mano la partita con un certo agio, arrivando fino al 43-24 con il deciso ingresso nella partita di Lisec e soprattutto Gemelos. L’ultima reazione di Lucca è firmata Graves e Gatti, poi ancora Gemelos e Dotto scavano un solco enorme, di oltre venti lunghezze, tra le due squadre, con Micovic che firma da oltre l’arco dei tre punti il +25 prima del 59-36 con cui termina la terza frazione di gioco.

Si segna poco nell’ultimo quarto, con Battisodo da una parte e Treffers dall’altra a fare la voce grossa. Sono punti che in qualche modo servono soltanto ad arrotondare un punteggio che resta attorno alle venti lunghezze di vantaggio, per poi dilatarsi ancora nel finale. L’incontro finisce sul 75-48, con Schio che vince la sua decima Supercoppa dopo quelle del 2005, 2006 e dal 2011 in avanti.

SCHIO-LUCCA 75-48 (19-13, 34-22, 59-36)

SCHIO – Filippi 4, Fassina 6, Masciadri, Lisec 10, Crippa 5, Battisodo 7, Andrè 10, Dotto 12, Gemelos 18, Micovic 3. All. Vincent

LUCCA – Vaughn, Orazzo, Reggiani 2, Gatti 17, Ngo Ndjock 8, Graves 2, Ravelli 6, Cibeca, Salvestrini, Treffers 13. All. Serventi













Credit: Ciamillo