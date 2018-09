Basket 3×3, Europei 2018: l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda

Italia Basket Europei 3x3 | Credits: FIBA Official Website / 3x3 Europe Cup / Cosmin Motei

La giornata dell’Italia femminile agli Europei di basket 3×3 comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014.

La partita è lottata soltanto nelle sue fasi iniziali, con Vorlova che risponde due volte al trio Filippi-Ciavarella-D’Alie. Dal 3-2, a partire da un libero di Zampieri, l’Italia firma il parziale decisivo con tre tiri da oltre l’arco (che nel 3×3 valgono due punti, mentre ne valgono uno tiri da dentro l’arco e liberi), due di Filippi e uno di D’Alie. La partita arriva presto a non avere più alcun senso, con D’Alie e Filippi che fanno quello che vogliono e le ceche quasi del tutto incapaci di segnare. Sul 15-4 arriva anche uno spettacolare canestro di Filippi, che lo manda a segno tirando (letteralmente) in ginocchio. La giocatrice di Schio, poi, chiude la partita con gli altri cinque punti che assicurano alla nostra Nazionale l’approdo in semifinale con due minuti d’anticipo sui dieci regolamentari.

La prossima sfida si terrà alle ore 15:40 e opporrà le ragazze allenate da Angela Adamoli all’Olanda, che ha battuto per 11-13 la Spagna in una partita giocata davvero male dalle iberiche, che pure hanno avuto il tiro della parità alla fine.













