Baseball, Super6 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. C’è Koutsoyanopoulos con buona parte del gruppo dell’Haarlem Week

Si avvicina il momento del debutto al Super 6 per l’Italia del baseball: la nazionale azzurra si ritroverà con altre cinque nazionali europee nel nuovo torneo che si propone di unire il meglio del baseball e del softball nel Vecchio Continente in un’unica località, in questo caso l’olandese Hoofddorp. Si inizia martedì 18 contro la Germania.

Il manager azzurro Gilberto Gerali deve ancora comunicare, dalla lista dei giocatori preconvocati per il raduno a Roma di questi giorni, quelli che davvero andranno in Olanda per affrontare padroni di casa, Belgio, Repubblica Ceca, Germania e Spagna. Ci sono però dei punti che si possono già considerare fermi: andiamo a vederli.

C’è, innanzitutto, il debutto di Aldo Koutsoyanopulos: l’italoamericano di origini greche e di belle speranze ha giocato una buona prima stagione italiana a Parma, in cui la sua squadra è giunta fino a un’inattesa finale. In campionato (riferendoci alla sola regular season) è stato primo per tripli, terzo per basi su ball e quinto per percentuale di arrivo in base (.448).

Una fetta importante del gruppo, però, dovrebbe essere quella che ha già disputato l’Haarlem Week poche settimane fa: sono dunque di ritorno Chris Colabello, Nicola Garbella, Robel Garcia, e via discorrendo. Nella sostanza, i tre blocchi maggiori sono quelli di Fortitudo Bologna (che fornisce Alessandro Vaglio, il re delle basi rubate in stagione regolare), Parma e San Marino.

Non va dimenticato, infatti, che a differenza delle ragazze del softball, che hanno già avuto i Mondiali, gli uomini vedono proprio il Super 6 come apice della stagione. Questa è anche l’opinione di Gerali, che proprio per questo ha varato un mix tra il già citato gruppo di Haarlem e alcuni volti a metà tra il nuovo e il noto: non solo Koutsoyanopulos, ma anche il giovane e interessantissimo lanciatore Diego Fabiani, il ritorno di un Alex Liddi reduce da una bella avventura ai Kansas City Royals in MLB e la presenza di Giuseppe Mazzanti, che a 35 anni è ancora tra i migliori in assoluto per quanto riguarda le fasi d’attacco in Serie A1. C’è inoltre il rientro di chi, come Mineo e Lugo, ha giocato la stagione fuori dai nostri confini.













Credits: FIBS / Oldmanagency