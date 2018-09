Baseball, Super 6 2018: i convocati dell’Italia. Spiccano Alex Liddi e la novità Koutsoyanopulos

Diramata quest’oggi la prima lista delle convocazioni dei giocatori che Gilberto Gerali porterà con sé alla prima edizione del Super 6, che riunirà le sei migliori nazionali degli ultimi Europei di baseball. Il torneo si svolgerà a Hoofdorp, in Olanda, tra il 18 e il 23 settembre.

Tra le novità, spicca quella di Aldo Koutsoyanopulos: l’interno dal doppio passaporto italiano e greco ha vissuto una stagione da grandissimo protagonista nella cavalcata che ha portato Parma fino alla finale scudetto. Ci saranno anche quattro atleti ad oggi impegnati all’estero: il nome principale è quello di Alex Liddi, ma la lista include anche Alberto Mineo e Luis Lugo. Non incluso nella lista dei convocati, ma comunque citato da Gerali tra i protagonisti della spedizione azzurra, è Matteo Bocchi, reduce da una stagione in Texas. Non ci sarà Marten Gasparini, che ha preferito continuare a giocare negli States, mentre Drew Maggi deve ancora rendere noto cosa farà. Il motto del manager italiano, per questa trasferta olandese, è: “affrontare ogni partita come una finale”. Più della metà dei giocatori ha disputato, nello scorso luglio, la Haarlem Week. Il già citato Gilberto Gerali si aspetta dai suoi giocatori un alto livello, anche perché, nelle intenzioni, è questa la competizione più importante dell’anno. Ulteriori modifiche potranno essere possibili durante il raduno di Roma, dall’11 settembre: di lì uscirà la lista definitiva di coloro che andranno a Hoofdorp.

Di seguito la lista dei convocati:

Alex Bassani

Federico Celli

Christopher Colabello

Ludovico Coveri

Filippo Crepaldi

Diego Fabiani

Nicola Garbella

Robel Garcia Rodriguez

Aldo Chris Koutsoyanopulos Vitti

Alex Liddi

Luis Eduardo Lugo Lareschi

Alessandro Maestri

Beau Giuseppe Maggi

Giuseppe Mazzanti

René Rafael Mazzocchi

Mattia Mercuri

Alberto Mineo

Angelo Michele Paolo Palumbo Cordozo

Andrea Pizziconi

Michele Pomponi

Mattia Reginato

Claudio Scotti

Valerio Simone

Carlos Teran

Alessandro Vaglio

Leonardo Zileri

Staff

Gilberto Gerali – Manager

Giovanni Mario Costa – Coach

Augusto Medina – Coach

Rolando Cretis – Coach

Cook Dennis – Coach

Massimo Baldi – Trainer

Giovanni Natale – Preparatore Atletico

Andrea Pellegrini – Medico

Vincenzo Mignola – Team Manager













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS / ML – Oldmanagency