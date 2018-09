Baseball, Super 6 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 18 al 23 settembre, il meglio del baseball d’Europa si riunirà a Hoofddorp, in Olanda, per disputare il Super 6. Si tratta di un torneo particolare, che debutta quest’anno e che ha lo scopo di riunire in pochi metri le discipline di baseball e softball, vicine eppure lontane allo stesso tempo.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione di baseball con una squadra un po’ diversa da quella della Haarlem Week: nella testa del manager Gilberto Gerali, questa è la manifestazione più importante dell’anno, una sorta di Campionato Europeo con una formula diversa.

Sarà possibile vedere il Super 6 in diretta streaming su baseballsoftball.tv. Di seguito il programma completo degli incontri di baseball:

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE

11:00 Italia-Germania

15:00 Spagna-Belgio

19:30 Olanda-Repubblica Ceca

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE

11:00 Italia-Belgio

15:00 Repubblica Ceca-Spagna

19:30 Germania-Olanda

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE

11:00 Repubblica Ceca-Belgio

15:00 Germania-Spagna

19:30 Italia-Olanda

VENERDI’ 21 SETTEMBRE

11:00 Belgio-Germania

15:00 Italia-Repubblica Ceca

19:30 Spagna-Olanda

SABATO 22 SETTEMBRE

11:00 Italia-Spagna

11:00 Germania-Repubblica Ceca

15:00 Olanda-Belgio

DOMENICA 23 SETTEMBRE

13:30 Finale













federico.rossini@oasport.it

Foto: FIBS / Oldmanagency