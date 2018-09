Baseball, Super 6 2018: martedì si aprono gli incontri. Sarà il solito duello Italia-Olanda?

Dopo gli Europei 2016, il Super 6: a Hoofddorp c’è una gran voglia di baseball internazionale nell’anno in cui la manifestazione continentale viene spostata al 2019 per farla fungere da parte della strada per Tokyo 2020. Forse non è un caso che la città formi, geograficamente, un quasi diamante con Haarlem e Amsterdam.

Da martedì 18 settembre si apriranno le danze: sarà l’Italia a tenere a battesimo la manifestazione, nell’incontro che la opporrà alla Germania. Gli azzurri partono con l’obiettivo di giocare per vincere, nelle parole di Gilberto Gerali, che la mette sul piano dell'”affrontare ogni partita come una finale”

Giocare per vincere, però, equivale a scontrarsi con l’eterna rivale, l’Olanda, che è oltretutto padrona di casa. Lo scontro tra le due superpotenze del baseball europeo, che si sono divise 32 Europei su 34, lo vedremo il 20 settembre alle 19:30, a poche settimane di distanza dalle battaglie dell’Haarlem Week. Non si vive di sole attenzioni sugli orange guidati da Rob Cordemans, però: da tenere d’occhio è anche la Spagna, emersa chiaramente come la terza potenza europea negli ultimi trent’anni di baseball internazionale.

Delle sei squadre partecipanti, oltre a quella di casa, l’unica ad aver già comunicato il roster definitivo è quella del Belgio, che ha inserito alcune nuove leve ad affiancare i veterani come Benjamin Dille e Kenny van der Branden. L’obiettivo è quello di lottare con Germania e Repubblica Ceca per strappare almeno una vittoria, anche se la missione, a onor del vero, di semplice ha ben poco.













Credits: FIBS / Oldmanagency