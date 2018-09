Baseball, Super 6 2018: l’Italia travolge la Repubblica Ceca per 25-10 nel festival dei fuoricampo

Un autentico festival dei fuoricampo: Italia-Repubblica Ceca, nella quarta giornata del Super 6, pur essendo durata cinque soli inning, ha regalato davvero qualsiasi cosa nelle due ore e mezza in cui si è disputata. Gli azzurri hanno portato a casa la partita con un sonante 25-10, frutto di grandi prestazioni in particolare di Chris Colabello ed Alex Liddi, che hanno fatto disperare i pitcher cechi vorticosamente ruotati dal manager Michael Griffin (due ne ha cambiati anche l’Italia: Mazzocchi per Bocchi, Teran per Mazzocchi). I fuoricampo messi a segno sono stati 11: 9 per l’Italia, 2 per la Repubblica Ceca.

A vedere il risultato finale, la cosa strana è sentirsi dire che sia partita meglio la formazione ceca, e invece succede proprio questo: con Schneider e Hejma sulle prime due basi, Malik batte un singolo a sinistra col quale Schneider riesce a correre a casa per lo 0-1. Resta l’unico vantaggio ceco, perché l’Italia reagisce in modo prontissimo: doppio a fil di foul destro di Drew Maggi, singolo di Vaglio, poi arriva Alex Liddi e spara il fuoricampo del 3-1. Va a battere Colabello, fuoricampo: 4-1. Un paio di minuti dopo, Garcia si aggiunge alla festa e spedisce un’altra palla oltre il muro: 5-1. Nel secondo inning le cose assumono proporzioni quasi esagerate: dopo che Koutsoyanopulos entra solo per vedersi quasi sfasciata una mano in seconda base, spetta a Nico Garbella sfruttare il singolo al centro di Vaglio per il 6-1. Rientra Liddi, ed è un altro fuoricampo da due punti: 8-1. C’è un singolo di Colabello, poi Mazzanti, per non sentirsi solo, fa home run anche lui: 10-1. Finita? No, perché anche Mineo ci mette del suo: 12-1 spingendo a casa anche Garcia. Infine, Drew Maggi crea il 13-1 di Reginato.

La partita a questo punto smette di avere un senso, ma forse proprio perché senza più un senso diventa surreale per cosa fanno vedere gli attacchi: nel terzo inning Zyma trova il modo, con un singolo a destra, di spedire a casa Malik e Chroust che si erano guadagnati con pazienza un paio di basi: 13-3. Nella parte bassa, risponde Mineo che si sacrifica per dare a Liddi, dalla seconda base, la possibilità del 14-3. Quarta ripresa: basi piene per la Repubblica Ceca, arriva a battere Malik ed è un Grand Slam: quattro punti da fuoricampo e 14-7. L’Italia si fa “leggermente” incarognita, facendo ancora più danni di due inning prima: Drew Maggi prima manda a segno Garbella con un triplo, poi corre a casa pure lui per errore di Schneider: 16-7. Anche Vaglio arriva in seconda base, poi arriva Chris Colabello: altra palla che vola oltre il muro e 18-7. Dopo alcuni minuti, una base da ball di Garcia, un bel singolo a destra di Beau Maggi che lo manda in terza base e un ulteriore singolo a destra di Reginato che vale al nativo di Las Matas de Farfan il 19-7, accade ancora: Garbella ha Beau Maggi e Reginato sulle basi, e allora perché non tirare un altro fuoricampo? Detto fatto: 22-7. I cechi, però, di arrendersi non ne hanno voglia: Reginato elimina Schneider, ma non prima che il colpo lungo al centro di questi consenta a Zyma, già in terza base, di firmare il 22-8. Con Cervinka rimasto in seconda, Hejma tira forte al centro per l’home run del 22-10. Poco dopo, però, arriva Colabello e tutti intuiscono quello che sta per succedere: con Liddi già in prima base per un singolo basso a destra, l’uomo d’esperienza della Nazionale trova per la terza volta la potenza giusta per scagliare la palla oltre qualsiasi cosa: 24-10. Mazzanti minaccia di far finire la contesa in pochi secondi, ma la sua palla arriva “soltanto” a muro: seconda base. Garcia si sacrifica per mandarlo in terza, poi Beau Maggi tira un singolo al centro e Mazzanti fa scattare la manifesta superiorità nell’attimo in cui corre a casa per il 25-10. Domani l’Italia, alle ore 11, affronterà la Spagna, che è nel frattempo attesa dall’incontro con l’Olanda.













