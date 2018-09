Baseball, Super 6 2018: Italia sconfitta all’extra inning dall’Olanda per 8-9 dopo aver guidato per tutto l’incontro

Sconfitta dal retrogusto assai amaro per l’Italia nella terza giornata del Super 6 di baseball. La Nazionale di Gilberto Gerali è stata sconfitta per 8-9 all’extra inning dall’Olanda nel big match del torneo. Il rovescio è reso più cocente dal fatto che gli italiani avevano condotto la gara per tutto il tempo: l’unico cambio di leadership è coinciso con l’ultimo punto. Gli azzurri dovranno ora non avere alcun attimo di distrazione nei due impegni rimanenti affinché possa essere realizzato l’approdo in finale coi padroni di casa, che quest’oggi hanno deciso di non schierare Rob Cordemans. Allo stesso modo, l’Italia ha tenuto a riposo, tra gli altri, Aldo Koutsoyanopulos.

Comincia benissimo l’incontro degli azzurri: dopo le eliminazioni di Maggi e Garbella, Liddi trova un bel singolo e Chris Colabello, pochi attimi dopo, il fuoricampo che vale il 2-0 per l’Italia. Nel secondo inning, con basi piene, un singolo a sinistra di Maggi porta Mineo e Zileri a segno per il 4-0 prima che a Mazzanti si spacchi in due la mazza per il terzo out. Nella parte bassa dell’inning, Loopstok piazza un fuoricampo che manda a casa sé stesso e Rifaela; alla ripresa successiva, lo stesso fa Smith: lui e Oduber firmano il 4-4. Nel quarto, vanno a segno Liddi su doppio di Mazzanti e Colabello su volata di sacrificio di Garcia: 6-4. Seguono alcune tornate di rapidissime eliminazioni; Stuifbergen sostituisce Huijer sul monte di lancio (alla fine per l’Olanda saranno in cinque ad essersi alternati). Nel sesto inning, Sams spara un fuoricampo che vale il 6-5, quindi la situazione torna a “normalizzarsi” e a vedere, a ogni tornata di lancio, strike-out con poche o nessuna chance di andare a segno. L’ultima ripresa sembra quella buona per l’Italia: gran triplo a destra di Liddi, che poi va a casa su singolo altissimo di Mazzanti. Il 7-5, però, non basta: Sams e Loopstok estraggono dal cilindro due fuoricampo in un minuto: 7-7. Bassani va sul monte per Crepaldi (che a sua volta aveva sostituito Maestri nella settima ripresa). Si va all’extra innin: Garcia viene piazzato in seconda base, ed è proprio lui ad andare a casa grazie al supporto di Drew Maggi. L’Italia, però, non sfrutta le basi piene, e questo errore risulta fatale pochi minuti più tardi: con Moesquit in seconda, Lampe finisce centrato in piena mano da Bassani, il che gli fa conquistare gratis la prima base. Leonora, con un bunt di sacrificio, fa avanzare i due corridori, Kemp manda a segno Moesquit: 8-8. L’ultimo squillo, quello della vittoria, è di Oduber, che con un singolo altissimo nella notte di Hoofddorp porta a casa Lampe e vittoria olandese.

Domani il Bel Paese giocherà alle ore 15 contro la Repubblica Ceca.













Credits: FIBS / K73 Oldmanagency