Baseball, nel WBSC World Ranking l’Italia è quindicesima. Comandano gli USA, Olanda miglior europea col settimo posto

La WBSC (World Baseball Softball Confederation) ha rilasciato il nuovo ranking mondiale sulla base dei risultati degli ultimi quattro anni, compresi tutti gli eventi giocati quest’anno (fino a Mondiali U15, Europei U12 e U18).

Al primo posto ci sono gli Stati Uniti, con 5515 punti, seguiti da Giappone e Corea del Sud, che permangono al secondo e al terzo posto. Quarto posto per Cuba, quinto per Cina Taipei. Prima delle europee è l’Olanda, al settimo posto con 2263 punti: la risalita di due posti è stata provocata anche dall’esito del Super 6.

L’Italia rimane al quindicesimo posto, con 1135 punti, 346 in meno della Repubblica Dominicana, la nazionale più vicina alla nostra di quelle che ci stanno davanti. Delle nazioni che in questo sport sono da considerarsi in via di sviluppo, è l’Indonesia ad aver fatto il balzo più grande, salendo di 11 posti rispetto all’aggiornamento precedente.

La prossima classifica verrà stilata dopo il Mondiale Under 23 di Barranquilla, che si terrà in Colombia nella seconda metà di ottobre. Sarà quest’ultima graduatoria a determinare le dodici squadre partecipanti al Premier 12, che assegnerà dei pass per Tokyo 2020 alla miglior americana e alla miglior asiatica che non sia il Giappone.













Credits: FIBS / K73 Oldmanagency