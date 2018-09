Baseball, Italia-Olanda, Finale Super6 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo due giorni che la pioggia ha reso davvero molto travagliati, il Super 6 di baseball giunge all’atto finale. Di fronte, come tradizione europea impone, ci sono Italia e Olanda: è atteso un baseball da fuochi d’artificio per entrambe le squadre, già affrontatesi nel girone eliminatorio con vittoria dei padroni di casa per 9-8 all’extra inning. A Hoofddorp, però, le cose possono cambiare ogni volta in un attimo, come la Spagna ha tentato di dimostrare per due volte nell’arco di una giornata, quella di ieri.

Italia-Olanda, finale del Super 6 di baseball, sarà visibile in diretta streaming su baseballsoftball.tv e sul canale YouTube di Playo.tv. L’orario di inizio indicato è quello delle 13:30, ma potrebbe subire variazioni in ragione delle assai ampie probabilità di pioggia prevista per tutto il pomeriggio.













Credits: FIBS / K73 Oldmanagency