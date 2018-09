Baseball, Finale scudetto Serie A1: Parma è viva e accorcia le distanze con una gran partita

Con Casanova a lanciare è un altro Parma Clima, in un “Cavalli” pieno come un uovo, e fra una cosa e l’altra vince 9 a 1 gara-tre di finale e porta alla serie alla quarta partita. Anche se Antonio Noguera sul monte dell’Unipolsai, almeno fin che non ha mandato a quel paese Mirabal al 6°, se l’è quasi giocata alla pari. Quattro valide per il cubano di casa, con sei strikeout, tre valide e sette eliminazioni al piatto per l’ispano-venezuelano della Fortitudo.

I tre punti di differenza, in favore dei ducali, da due episodi. Una lunga battuta del lead off della partita, Koutsoyanopulos, foul di qualche centimetro (vista al replay però) e dichiarata triplo dagli arbitri, diventata il punto dell’1 a 0 su battuta in diamante di Zileri. Fuoricampo da due punti di Mirabal, dopo il singolo di Paolini, in apertura di 4°, per il 3 a 0. Ad aiutare Casanova due doppie eliminazioni, su Lampe al 2° e su Mazzanti al 4°.

Quando i lanci erano 70 per lui e 79 per il pitcher ospite, quello che ha messo sostanzialmente il Parma Clima fuori portata, per quanto l’Unipolsai non è che avesse fin lì poi dato l’impressione di saper rientrare in gioco. C’era già stato qualcosa prima, forse, con Mirabal. Allo strikeout, secondo out del 6°, “gestaccio” del lanciatore e interbase del Parma che “mostra gli attributi”. Espulsi entrambi. Entrata di Pizziconi, doppio di Zileri, base a Sambucci, singolo di Poma con errore di Robel Garcia, singolo di Morejon: 5 a 0. Speranze felsinee finite. L’Unipolsai ci mette un altro errore, dopo un triplo di Sebastiano Poma, all’8° e Parma in pratica dilaga.

Ad evitare il cappotto ai bolognesi un singolo di Moesquit, un doppio di Flores e un errore di Koutsoyanopulos in seconda su Marval. Poi però Casanova chiude facendo secchi Mazzanti e e Lampe e chiudendo – a 122 lanci – in tandem con Sambucci l’ultima eliminazione.

Si rigioca di nuovo domani, dopo aver visto le decisioni del giudice, soprattutto riguardo a Mirabal. Distanze ridotte, e di nuovo Guido Poma alle prese con i suoi problemi di lanciatori, dato che Lugo arriverà in Italia giovedì, a quanto pare. Ma la serie, si può dire, che al momento è riaperta.

di Mino Prati – baseball.it

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO SU BASEBALL.IT













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS / PhotoBass