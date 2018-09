Atletica, caso Alex Schwazer: il Ris deposita le perizie in Tribunale

Dopo diversi mesi di analisi sul Dna delle urine di Alex Schwazer, Giampietro Lago (comandante dei Ris di Parma) ha deposito le varie perizie presso il Tribunale di Bolzano. Il nucleo speciale dei Carabinieri ha studiato a lungo il materiale a propria disposizione, le prime indiscrezioni parlano di una presenza eccessiva di Dna all’interno di questi campioni che erano risultati positivi ai test antidoping e che hanno portato alla squalifica dell’ex marciatore azzurro.

Il Campione Olimpico di Pechino 2008 aveva sempre sostenuto la propria innocenza e aveva sempre ipotizzato una manomissione di quelle urine, ora spetterà al Tribunale studiare attentamente i documenti stilati dai Ris e prendere le dovute decisioni. L’altoatesino ha chiesto giustizia nella speranza di riottenere la riabilitazione della propria immagine, dimostrando che non aveva assunto sostanze dopanti dopo il suo rientro in gara in seguito a una prima squalifica.