Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: tra gli juniores Lorenzo Ferrari è medaglia di bronzo nel trap! Vince l’australiano Argiro

Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud: tra gli juniores la finale del trap maschile porta in dote la medaglia di bronzo di Lorenzo Ferrari. L’azzurrino chiude al terzo posto nella gara vinta dall’australiano Nathan Steven Argiro davanti allo statunitense Logan Joseph Lucas.

L’australiano Nathan Steven Argiro vince oro e titolo iridato di categoria con lo score di 42/50, superando per un solo piattello lo statunitense Logan Joseph Lucas, secondo a quota 41/50. Eliminato in terza posizione l’azzurrino Lorenzo Ferrari, con il punteggio di 31/40.

Si ferma ai piedi del podio la corsa del lusitano Manuel Vieira Da Silva, quarto con 27/35, mentre il quinto posto va al turco Murat Ilbilgi, a quota 19/30, infine il primo degli eliminati è l’indiano Ali Aman Elahi, sesto ed ultimo dei finalisti con il modesto score di 10/25.













Foto: Pagina Facebook FITAV

