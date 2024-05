Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli detta legge agli Europei: prima in qualifica! Varfolomeev in difficoltà

Sofia Raffaeli ha chiuso al comando le qualificazioni degli Europei 2024 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana si è resa protagonista di un superlativo turno preliminare a Budapest (Ungheria) e svetta in testa alla classifica generale con il punteggio complessivo di 104.350: dopo le due prove brillanti offerte nella giornata di ieri (35.600 al cerchio e 34.950 alla palla), la vice campionessa del mondo ha dettato legge anche nella seconda metà di gara e ha saputo mettere in fila tutte le avversarie.

Prova di assoluta caratura tecnica da parte della 20enne, che ha saputo domare il sempre ostico nastro (33.800, 17.1 il D Score e 8.250 di esecuzione, miglior punteggio di giornata) e poi alle clavette ha marcato un valido 33.200 (16.5 come nota di partenza e 8.250 di pannello E, sesto riscontro del venerdì). Ricordiamo che per l’ammissione alla finale del concorso generale individuale, in programma domani, vengono considerati soltanto i migliori tre punteggi.

Sofia Raffaeli scarta la prestazione alle clavette e distanzia di ben due punti l’israeliana Daniela Munits (102.350), mentre la bulgara Stiliana Nikolova (101.950) e l’ucraina Taisiia Onofriichuk (101.400) sono ancora più distanti. Quinta la bulgara Boryana Kaleyn (101.200) e sesta l’israeliana Daria Atamanov (100.950), mentre la tedesca Darja Varfolomeev ha deluso in questi due giorni. La Campionessa del Mondo all-around ha commesso diversi errori in questi due giorni ed è soltanto settima (100.800).

Sofia Raffaeli si presenta così con grandi ambizioni all’atto conclusivo sul giro completo e può davvero sognare in grande dopo la medaglia d’argento conquistata dodici mesi fa a Baku, ma si azzererà tutto e Varfolomeev fa molta paura. La ribattezzata Formica Atomica sarà poi impegnata in tutte le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia soltanto nel concorso generale) previste domenica, dove tra l’altro rivedremo anche Milena Baldassarri (quinta alle clavette con 33.250). La romagnola, autrice anche di un 30.950 al nastro, si è qualificata anche per la finale all-around con il 14mo punteggio (97.000).