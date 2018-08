Vuelta a España 2018, terza tappa: Mijas-Alhaurín de la Torre. Frazione mossa, fuga possibile. Pericolo imboscate

La terza frazione della Vuelta di Spagna 2018 sarà perfetta per imboscate e attacchi da lontano vista la sua particolare conformazione che potrebbe portare a un piccolo stravolgimento nella classifica generale. Da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri: c’è lo spazio per provare a fare la differenza, soprattutto se il Team Sky deciderà di non tenere la corsa chiusa per conservare la Maglia Rossa di Michal Kwiatkowski. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna.

Percorso

Dpo 25 chilometri incomincia la prima ascesa, il prima categoria Puerto del Madrono (20 chilometri molto insidiosi per coprire 1000 metri di dislivello), seguito da una un continuo sali scendi che porterà a Rona dove inizierà il Puerto del Viento, 10 chilometri di terza categoria. A quel punto mancheranno 92 chilometri al traguardo e i saliscendi si susseguiranno con continuità fino a 18 chilometri dal traguardo dove inizierà un lungo tratto pianeggiante. Ci sarà spazio per tutte le squadre dei velocisti per riorganizzarsi, servirà però essere perfetti e non sbagliare nessuna mossa: davvero molto incerta come situazione.

Altimetria

Favoriti

Ovviamente bisogna provare ad immaginare la situazione di corsa. In caso di gruppo compatto (o quasi) davvero facile riuscire ad indovinare il pronostico, visti i pochi velocisti presenti. Il campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe) non sembra essere in un grandissimo stato di forma. Allora spazio ad Elia Viviani, campione d’Italia della Quick-Step Floors, che avrà a disposizione tutta la squadra per riuscire a tenere il gruppo compatto e anche ad organizzare un discreto treno. Occhio ovviamente al neo campione d’Europa Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT), alle prime uscite con la sua nuova bellissima maglia. In casa Italia attenzione anche a Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), mentre insidia per i colori azzurri sarà l’olandese Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo). Possibile ovviamente anche uno scenario con una lunga fuga da lontano che proverà ad arrivare al traguardo: in questo caso è ovviamente impossibile riuscire a pronosticare i nomi degli attaccanti.

Foto: Pier Colombo