LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: terza tappa mossa, occasione per Trentin e Viviani

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a España 2018: da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, una frazione molto mossa nella prima parte, che torna ad essere però pianeggiante sul finale. C’è spazio per provare a sorprendere i velocisti, magari tenendo il ritmo alto sin dall’inizio, possibile anche che possa andar via una fuga che potrebbe giocarsi la vittoria odierna. Tutto molto in dubbio: se le squadre degli sprinter dovessero organizzarsi la volata comunque sarebbe scontata, visto che gli ultimi 50 chilometri sono ideali per chiudere il gap. Da seguire anche la situazione in chiave classifica generale: Michal Kwiatkowski punterà a conservare la Maglia Rossa? In caso di volata l’Italia punta in grande: Elia Viviani è il grandissimo favorito, Matteo Trentin in maglia di campione d’Europa può dar spettacolo, bisognerà seguire ovviamente anche Peter Sagan, campione del mondo non apparso al top della condizione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo